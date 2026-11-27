Ex-Rapid-Trainer Robert Klauß blickt auf sein scheitern bei SK Rapid Wien zurück, gesteht Fehler ein und führt DAC Dunajska Streda an die Spitze der Slowakei.

Der deutsche Trainer Robert Klauß feiert in der Slowakei derzeit einen herausragenden sportlichen Erfolg. Mit seiner Mannschaft DAC Dunajska Streda steht der Coach nach 15 absolvierten Spieltagen unangefochten an der Tabellenspitze der Slowakischen Fußball-Bundesliga. Der Rückstand auf den ersten Verfolger beträgt bereits zehn Punkte, was die Position des Teams als klarer Favorit auf den Meistertitel unterstreicht.

Rückblick auf das Rapid-Aus in Wien

Trotz der aktuellen Dominanz blickt Robert Klauß kritisch auf seine frühere Amtszeit beim österreichischen Rekordmeister SK Rapid Wien zurück. Nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der UEFA Europa Conference League hatten die Hütteldorfer die Zusammenarbeit mit dem Trainer frühzeitig beendet. Ein Zeitpunkt, der den Deutschen bis heute bedauert, da er den Prozess als vorzeitig unterbrochen empfindet.

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Der Ex-Trainer gab gegenüber der Sport-Plattform Sport1 offen zu, dass er die Situation in Wien aus heutiger Sicht als bedauerlich einstuft. Er betonte, dass sich das Team und die Spielanlage mitten in einem positiven Entwicklungsprozess befunden hätten, der durch die Entlassung nicht mehr zu seinem natürlichen Abschluss gekommen sei.

Klauß gesteht Fehler und Lernprozesse ein

Robert Klauß nimmt seine Zeit in Wien nicht nur als Opfer der Umstände wahr, sondern reflektiert auch intensiv über eigene Schwächen. Er räumte ein, Fehler gemacht zu haben, die er als notwendigen Teil der persönlichen und professionellen Weiterentwicklung akzeptiert. Diese Fehler gehören für ihn dazu, um im hohen Niveau des modernen Fußballs besser zu werden.

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Bei der Analyse seiner vergangenen Stationen, darunter auch seine Zeit beim 1. FC Nürnberg, zieht der Coach klare Schlussfolgerungen für die Zukunft. Er ist sich sicher, dass es zahlreiche Entscheidungen und Handlungen gibt, die er heute, mit der gebotenen Erfahrung, deutlich anders gestalten würde.

Neue Kommunikationsstrategie und Transparenz

Einen zentralen Punkt für die eigenen Verbesserungspotenziale sieht Robert Klauß in der Art und Weise der Kommunikation. In der Vergangenheit hat er eingeräumt, in bestimmten Situationen nicht ausreichend offen oder direkt mit seinen Akteuren gesprochen zu haben. Dies gilt sowohl für den Austausch mit den Spielern als auch für die Verhandlungen mit dem Management und den Vorgesetzten.

Die Lehre aus der Zeit in Wien und Nürnberg zieht der Coach jetzt für seine Tätigkeit in der Slowakei. Er betont, dass er künftig klarer, offener und transparenter kommunizieren wird. Das Ziel ist ein direkter Dialog darüber, welche Verhaltensweisen und Leistungen er von seinen Mitarbeitern erwartet und wo klare Grenzen gezogen werden.

Doppelter Erfolg für die deutschen Trainer

Während Robert Klauß mit DAC Dunajska Streda Kurs auf die Meisterschaft in der Slowakei nimmt, läuft es auch für seinen ehemaligen Arbeitgeber SK Rapid Wien in Österreich hervorragend. Die Hütteldorfer dominieren die heimische Bundesliga und liegen nach 13 Spieltagen mit zwölf Siegen auf Platz eins.

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Die statistische Situation bei SK Rapid Wien unterstreicht die hohe Qualität, die Robert Klauß vor seiner Entlassung bereits aufgebaut hatte. Mit 36 Punkten aus 13 Spielen hat das Team einen enormen Vorsprung und zeigt eine Performance, die die These stützt, dass der Entwicklungsprozess in Wien weitergeführt hätte werden müssen.

Für Robert Klauß bedeutet dies nun, seine neu gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis umzusetzen. Die Kombination aus der Tabellenführung in der Slowakei und dem Blick auf die Erfolge in Wien bietet ihm die ideale Basis, um seine Führungsqualitäten zu schärfen und langfristigen Erfolg zu sichern.