Robert De Niro spricht im vierten Teil seiner Reihe über die Zukunft des Kinos, seine Arbeit mit Martin Scorsese und die Herausforderungen der Filmwirtschaft.

Robert De Niro gibt in der vierten Ausgabe seiner Interviewreihe "Und ich" tiefgehende Einblicke in die aktuelle Lage der Filmbranche und seine langjährige Karriere. Der berühmte Schauspieler diskutiert dabei die Relevanz des Kinos im Zeitalter digitaler Unterhaltung sowie seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Martin Scorsese. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, ob das gemeinsame Sehen im Theater trotz Home- Entertainment weiterhin unersetzlich ist.

Zukunft des Kinos trotz digitaler Konkurrenz

Robert De Niro vertritt die klare Position, dass das Kino auch in der Zukunft eine entscheidende Rolle spielen wird. Er betont, dass die Erfahrung eines großen Vorführsaals eine einzigartige Qualität bietet, die sich nicht durch Heimkinos ersetzen lässt. Obwohl viele Menschen heute über riesige Fernseher verfügen und Filme im Familienkreis schauen, kann das Erleben von Geschichten in der Gemeinschaft mit Fremden nicht reproduziert werden. Diese kollektive emotionale Erfahrung wird nach Ansicht des Stars niemals verschwinden.

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Dennoch erkennt De Niro Veränderungen durch neue Technologien an. Er beobachtet mit Sorge, wie seine dreijährige Tochter Animationsfilme mit künstlichen Charakteren konsumiert. Es offenbart sich eine Unsicherheit darüber, ob diese Generation später noch Filme mit echten Menschen im Kino sehen möchte. Trotz dieser Bedenken vergleicht er die aktuelle Situation mit seiner eigenen Kindheit, in der Disney-Cartoons das mediale Umfeld prägten, ohne den eigenen künstlerischen Geschmack nachhaltig zu verändern. Letztlich bleibt die Prognose regarding der Entwicklung unsicher.

Kreative Freiheit im Spannungsfeld der Finanzen

Die Filmbranche bleibt ein Geschäft, in dem finanzielle Interessen und kreative Visionen oft aufeinanderprallen. Robert De Niro beschreibt diesen Prozess als ein Tauziehen, bei dem Finanziers ihr Kapital schützen wollen, während Künstler keine kreativen Kompromisse eingehen möchten. Es kommt vor, dass Schauspieler und Regisseure ihre finanziellen Forderungen anpassen müssen, um Projekte zu ermöglichen. Dieses Spannungsfeld ist ein ständiger Begleiter der Produktion.

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Wenn es zu Unstimmigkeiten zwischen Darstellern und der Regie kommt, sieht De Niro eine klare Hierarchie. Der Regisseur habe stets die letzte Entscheidungsgewalt, solange er seinen Willen klar und deutlich artikulieren kann. Schwache Regisseure stellen dabei ein echtes Problem dar. Vor der Zusammenarbeit sollte geklärt werden, ob die gegenseitige Erwartungshaltung stimmt, um spätere Konflikte zu vermeiden. De Niro gibt an, sich in seiner Karriere nur selten verweigert zu haben, da er die Autorität der Regie anerkennt.

Die Bedeutung von Martin Scorsese für seine Karriere

Martin Scorsese gilt für Robert De Niro als der wichtigste Regisseur in seiner Laufbahn. Die jüngste Zusammenarbeit bei dem Film "Killers of the Flower Moon" unterstreicht diese tiefe Verbindung. De Niro führt aus, dass Scorsese Schauspieler genau versteht, weil er selbst die künstlerische Perspektive nachempfinden kann. Dieser fast religiöse Respekt vor der darstellerischen Arbeit erklärt, warum so viele Darsteller Scorsese schätzen und mit ihm arbeiten wollen.

De Niro erkannte die besondere Qualität der Regiearbeit Scorseses erst, als er selbst hinter der Kamera stand. Der Wechsel in die Rolle des Regisseurs lehrte ihn Demut und zeigte ihm die immensen täglichen Entscheidungen auf, die getroffen werden müssen. Der Drehprozess selbst wird als Tortur beschrieben, bei der oft versucht wird, verlorenen Rückstand aufzuholen. Dies hat dazu geführt, dass De Niro seitdem keinen Stoff mehr gefunden hat, der ihn überzeugt hätte, ihm die gleiche zeitliche und emotionale Energie zu widmen wie früheren Projekten.

Rückblick auf das Genre der Komödie und das Leben

Obwohl De Niro heute oft als Dramenstar in Erinnerung bleibt, verweist er darauf, dass er bereits am Anfang seiner Karriere Ende der Sechziger Jahre komödiantische Projekte realisierte. Filme wie "The Wedding Party" oder "Hi, Mom!" zählen zu seinen frühen Arbeiten. Spätere Werke wie "King of Comedy" oder sogar "Taxi Driver" enthielten ebenfalls humorvolle Elemente. Die Unterscheidung zwischen Drama und Komödie war für ihn nie absolut, sondern floss fließend ineinander.

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Nach der Veröffentlichung des dritten Teils der Reihe im Jahr 2010 entschloss sich De Niro, auf eine Fortsetzung vorbereitet zu sein. Die Entscheidung für "Und ich" Teil vier ergab sich aus der Entwicklung der Branche und der persönlichen Neugier. Trotz seiner internationalen Anerkennung vermeidet De Niro ein großes Ego. Seinem eigenen Bekunden nach halten ihn Familie und Partner wieder auf den Boden der Tatsachen. Die aktuelle Partnerschaft mit seiner Partnerin, die seit 2021 besteht, steht im Kontrast zu früheren Beziehungen, die nicht von Dauer waren.