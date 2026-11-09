Robbie Williams Australia Tour Body Transformation Ozempic Weight Loss

Robbie Williams startet seine Australien-Tour in Topform. Der Sänger offenbart seinen Kampf mit Ozempic, Skorbut und Gewichtsproblemen vor den Shows.

Robbie Williams startet seine anstehende Australien-Tour in absoluter Hochform und setzt damit ein starkes visuelles Statement. Der 52-jährige Popstar, früher bekannt als Mitglied der Band Take That, präsentierte sich den Fans auf social Media mit einem durchtrainierten Oberkörper. Diese Entwicklung steht im klaren Kontrast zu den früheren gesundheitlichen und gewichtsbedingten Problemen des Sängers, die er in der Vergangenheit öffentlich thematisiert hat.

Offenlegung von Ozempic und Gewichtsproblemen

Robbie Williams gab im Jahr 2023 erstmals offen zu, bei seinem Abnehmprozess auf Medikamente zurückgegriffen zu haben. Er erwähnte dabei, dass er ein Mittel nutze, das dem Wirkstoff Ozempic ähnele, um seine Gewichtsabnahme zu unterstützen. Durch diesen medizinischen Eingriff und seine Disziplin verlor der Sänger rund zwölf Kilogramm Körpergewicht. Diese Information bestätigte er gegenüber der Zeitung BILD, die über seine gesundheitliche Reise berichtete.

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Gesundheitliche Risiken und Skorbut-Erkrankung

Der drastische Gewichtsverlust hatte jedoch auch schwerwiegende negative Folgen für die Gesundheit von Robbie Williams. Im vergangenen Jahr räumte der Sänger ein, zeitweise so wenig gegessen zu haben, dass seinem Körper essentielle Nährstoffe fehlten. Diese extreme Mangelernährung führte dazu, dass er an Skorbut erkrankte. Skorbut ist eine ernste Krankheit, die auf einen starken Mangel an Vitamin C zurückzuführen ist und schwere gesundheitliche Schäden verursachen kann.

Enthousiastische Reaktion der Fangemeinde

Die Fans reagieren auf das aktuelle Foto des Sängers mit großer Begeisterung und Erleichterung. Ein Anhänger kommentierte unter dem Post, dass Robbie Williams großartig aussieht und in bester körperlicher Verfassung ist. Ein anderer Fan drückte aus, dass es ihn sehr glücklich mache, Williams so gesund und stark zu sehen, nachdem er so lange mit seinen Problemen gekämpft habe. Die öffentliche Unterstützung zeigt, wie sehr die Fangemeinde den Sänger bei seiner Genesung begleitet.

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Terminplan der Australien-Tournee

Nach dem erfolgreichen Auftakt in Adelaide folgen weitere Auftritte von Robbie Williams in verschiedenen Städten Australiens. Der Sänger wird anschließend in Melbourne, Sydney, Newcastle und Brisbane auf der Bühne stehen. Dieser intensive Zeitplan erfordert nicht nur musikalische, sondern auch physische Fitness, was Roberts aktuelle Transformation umso relevanter macht. Die Termine sind fest eingeplant und bilden den Kern der aktuellen Tournee-Pläne des Stars.

Weiterreise nach Neuseeland und aktuelle Verfassung

Im Anschluss an die australischen Shows wird Robbie Williams seine Reise nach Neuseeland fortsetzen. Die aktuellen Bilder und Berichte deuten darauf hin, dass die früheren Mängel, die zu seiner Skorbut-Erkrankung führten, nun endgültig behoben sind. Williams zeigt sich erholt, voller Energie und bereit, seine Fans in den Ländern Down Under zu unterhalten. Dies markiert eine klare Wende von der früheren Gesundheitskrise zu einer Phase der vollen Leistungsfähigkeit für die restlichen Konzerte.