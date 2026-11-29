Lucas Pinheiro Braathen gewinnt den Riesenslalom in Copper Mountain zum vierten Mal in Folge. Stefan Brennsteiner verliert nur um 0,14 Sekunden.

Lucas Pinheiro Braathen dominiert weiterhin den Riesenslalom im Ski-Weltcup. Der Ski-Brasilianer gewann am Sonntag in Copper Mountain seinen vierten Riesenslalomsieg in Folge und setzte sich damit an die Spitze des Feldes. Entscheidend war, dass er den Halbzeitführenden aus Österreich, Stefan Brennsteiner, als Einziger ernsthaft unter Druck setzen konnte.

Brennsteiner führte nach dem ersten Durchgang und musste sich am Ende nur knapp geschlagen geben. Der Österreicher lag 0,14 Sekunden hinter Braathen und verpasste damit seinen zweiten Weltcup-Erfolg denkbar knapp.

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Braathen behauptet sich knapp vor Brennsteiner

Lucas Pinheiro Braathen hat den Riesenslalom in Copper Mountain am Sonntag mit einem Vorsprung von 0,14 Sekunden auf Stefan Brennsteiner gewonnen. Der Sieg ist der vierte Riesenslalomerfolg des Brasilianers in Serie.

Brennsteiner, 35 Jahre alt, zeigte nach dem ersten Lauf die bessere Zwischenzeit und hielt auch im zweiten Durchgang lange Kurs auf den Sieg. Am Ende reichten ihm einige Unsauberkeiten im Lauf jedoch nicht, um den Führenden noch abzufangen.

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Brennsteiner selbst fasste seinen Lauf nüchtern zusammen. Er sprach davon, dass ihn gleich oben im Kurs ein Schlag erwischt habe und danach mehrere unsaubere Passagen folgten. Die Zeit sei an einigen Stellen zu finden gewesen, doch der zweite Platz passe für ihn trotzdem. Er gab zu, dass ihn das Ergebnis ein wenig wurmt.

Grammel und Sturm prägen das Ergebnis aus Österreich und Deutschland

Der Deutsche Anton Grammel belegte im Riesenslalom den dritten Rang mit einem Rückstand von 0,54 Sekunden. Mit seiner Platzierung verhinderte er, dass das Österreichische Ski-Verband erneut zwei Athleten auf dem Podest sah.

Joshua Sturm zeigte als Vierter die stärkste Leistung seiner Karriere. Der Österreicher hatte bereits in den Slaloms von Levi und Gurgl mit schnellen Schwüngen auf sich aufmerksam gemacht und setzte diese Form nun auch im Riesenslalom fort.

Sturm bewertete sein Rennen ähnlich kritisch wie Brennsteiner. Er erklärte, dass ihn das Ergebnis ein wenig ärgere, weil einige Schwünge nicht sauber gelangen und das Podest am Ende knapp verpasst wurde. Gerade diese Einschätzung zeigt, wie eng das Feld in Copper Mountain beieinanderlag.

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Riesenslalom-Serie setzt Braathen unter Zugzwang

Die Serie von Lucas Pinheiro Braathen bringt ihn im Riesenslalom in eine starke Position. Vier Siege in Folge im Riesenslalom sind ein klares Signal an die Konkurrenz, dass der Brasilianer auf dieser Disziplin aktuell zu den verlässlichsten Fahrern zählt.

Für Stefan Brennsteiner bleibt die Enttäuschung über den verpassten Sieg, zugleich bestätigt das zweite Ergebnis seine Form. Für Joshua Sturm stellt die Platzierung als Vierter einen neuen Bestwert in seiner Karriere dar, den er als Ansporn für weitere Rennen nutzen dürfte.

Der Weltcup geht mit weiteren Rennen weiter, und die Ergebnisse von Copper Mountain dürften in der Gesamtwertung und im Riesenslalom die Kräfteverhältnisse neu sortieren. Die Athleten aus Österreich und Deutschland haben damit gezeigt, dass sie dem Brasilianer auf dieser Disziplin dicht auf den Fersen sind.