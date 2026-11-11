Riesenrad in St. Pölten: 36 Meter hoch und nur 3 Euro Fahrt

Ab dem 20. November 2026 dreht sich am Domplatz in St. Pölten ein 36 Meter hohes Riesenrad. Bürgermeister Matthias Stadler bietet Fahrten für 3 Euro an.

Ab dem 20. November 2026 wird der historische Domplatz in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten zum Schauplatz eines besonderen Attraktionshochs. Dort errichtet Schausteller Ludwig Rieger ein 36 Meter hohes Riesenrad, das bis zum 6. Jänner 2027 Besucher aus ganz der Region anlocken soll. Die Stadtverwaltung hat einen besonders niedrigen Fahrpreis von drei Euro pro Umdrehung festgelegt, um die Attraktion für alle Altersgruppen zugänglich zu machen.

Kostengünstiges Angebot für Familien und Senioren

Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) betont, dass die Preisgestaltung bewusst niedrig ausfällt, um das Riesenrad als inklusives Angebot für Familien, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen und Senioren sowie alle weiteren Besucher der Innenstadt zu etablieren. Die Fahrt auf die Höhe von 36 Metern bietet einen spektakulären Blick über die Dächer der Altstadt, den Domplatz selbst und die weihnachtlich illuminierte Stadtlandschaft. Insgesamt bietet die Gondel des Riesenrads Platz für 104 Personen, was eine effiziente Bewältigung der erwarteten Besucherströme ermöglicht.

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Betreiber Ludwig Rieger und städtische Kooperation

Das Riesenrad wird vom erfahrenen Schausteller Ludwig Rieger betrieben, der in St. Pölten bereits seit Jahren mit mehreren Fahrgeschäften beim St. Pöltner Volksfest präsent ist. Diese langjährige Erfahrung soll sicherstellen, dass der Betrieb reibungslos und sicher verläuft. Die Stadt nutzt das neue Angebot zudem als strategisches Instrument, um mehr Menschen in die historische Innenstadt zu locken und das lokale Leben zu beleben.

Gutscheine und kulinarische Vergünstigungen

Zusätzlich zur eigentlichen Fahrt gibt es attraktive Bündelangebote für Gäste, die sich nach dem Rausch im Kreis verwöhnen lassen möchten. Für nur fünf Euro gibt es einen Glühwein, der sowohl am Märchenhaften Christkindlmarkt als auch beim Lokal "Römer" eingelöst werden kann. Wer zudem St. Pölten Gutscheine im Gesamtwert von 100 Euro kauft, erhält eine kostenlose Riesenrad-Fahrt als zusätzlichen Vorteil geschenkt.

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Verlängerte Öffnungszeiten und Silvesterprogramm

Die Öffnungszeiten des Riesenrads sind so gestaffelt, dass verschiedene Zielgruppen bedient werden können. Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag sind die Gondeln von 16 bis 20 Uhr in Betrieb. Besonders hervorzuheben ist das Angebot am Silvesterabend: Um Neujahr 2027 hoch über den Dächern von St. Pölten zu begrüßen, dreht sich das Riesenrad bis 1 Uhr früh am Morgen des 1. Jänner 2027.

Zusätzliche Aktionen und soziale Integration

Neben der reinen Fahrgeschäfts-Attraktion plant die Stadt St. Pölten zusätzliche Aktionen, die Geschäfte, Schulen, Vereine und soziale Einrichtungen einbeziehen. Ziel ist es, das Riesenrad nicht isoliert, sondern als Teil eines größeren kulturellen und wirtschaftlichen Programms zu positionieren. Die Kombination aus günstiger Fahrt, kulinarischen Vergünstigungen und erweiterten Öffnungszeiten soll ein breites Publikum ansprechen und den Domplatz zur zentralen Anlaufstelle für die Weihnachtszeit machen.