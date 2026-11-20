Das Land MV investiert 50 Millionen Euro in 58 standardisierte Feuerwehrhäuser. Das erste Richtfest in Rukieten markiert den Start der Modernisierung.

Das erste Musterfeuerwehrgerätehaus in Mecklenburg-Vorpommern steht seit dem 20. November 2026 in Rukieten im Landkreis Rostock. Der Innenminister des Landes, Christian Pegel, feierte zusammen mit lokalen Verantwortlichen den Richtfest-Termin als symbolischen Wendepunkt für die Modernisierung der lokalen Infrastruktur. Dieser Bauabschnitt repräsentiert den physischen Beginn eines umfassenderen staatlichen Programms zur Unterstützung der kommunalen Sicherheit.

50 Millionen Euro für 58 neue Gerätehäuser

Das Landesprogramm stellt ein Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro bereit, das den Bau von insgesamt 58 neuen Feuerwehrhäusern in Mecklenburg-Vorpommern finanzieren wird. Die Bauvorhaben werden in einer standardisierten Bauweise realisiert, um Planungs- und Bauprozesse zu vereinfachen und die Bauzeiten signifikant zu verkürzen. Die Gemeinden können dabei zwischen zwei verschiedenen Typen wählen, um ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.

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Die beiden verfügbaren Varianten sind das sogenannte Langhaus und das Kompakthaus. Beide Modelle gewährleisten eine hohe Funktionalität und Sicherheit, ohne Kompromisse bei den Qualitätsstandards einzugehen. Ziel dieser Standardisierung ist es, Bürokratie abzubauen und Gemeinden bei der schnellen Umsetzung ihrer eigenen Sicherheitskonzepte zu unterstützen. Innenminister Pegel betonte, dass diese wirtschaftliche Bauweise eine gute Grundlage für die Zukunft darstellt.

Einzelne Häuser kosten rund 1,1 Millionen Euro

Die Gesamtkosten für ein einzelnes Musterfeuerwehrgerätehaus belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro. Das neu errichtete Gebäude in Rukieten bietet Platz für bis zu 35 Feuerwehrangehörige, was die Einbindung der Jugendfeuerwehr in die konzeptionelle Planung einschließt. Dieses detaillierte Konzept wurde in enger Absprache mit fachkundigen Expertenteams der Feuerwehr erstellt.

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Zusätzlich zur Abstimmung mit den lokalen Feuerwehren wurden die Planungen mit der Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse abgeglichen, um den höchsten Sicherheits- und Versicherungsstandards zu entsprechen. Der Innenminister würdigte dieses Vorgehen als sichtbaren Beweis dafür, dass politische Zusagen des Landes in konkrete, nutzbare Infrastruktur übersetzt wurden. Er dankte den Gemeinden, den Bauverantwortlichen und den Feuerwehrkameradinnen und -kameraden für ihren Beitrag.

Modernisierung als Signal für Ehrenamt und Zukunft

Christian Pegel beschreibt das Richtfest in Rukieten als starkes Signal für die Gemeinden und die darin engagierten Menschen. Moderne, funktionale und zukunftsfähige Feuerwehrhäuser dienen nicht nur als Unterstellraum, sondern auch als Arbeitsstätte und Ausbildungsort. Sie fungieren zudem als wichtiger Mittelpunkt des sozialen Lebens in den Kommunen des Landes.

Der erste Spatenstich für dieses Projekt fand nur drei Monate und wenige Tage vor dem Richtfest statt, was den zügigen Fortschritt der Arbeiten unterstreicht. Mit der Implementierung dieser Infrastruktur leistet die Landesregierung einen gezielten Beitrag dazu, dass Ehrenamtliche ihre wichtige Arbeit unter optimalen Bedingungen ausführen können. Die kontinuierliche Modernisierung der Feuerwehrhäuser ist ein fester Bestandteil der aktuellen Strategie zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit in Mecklenburg-Vorpommern.