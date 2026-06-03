Richard Gere kritisiert Trump als 'Irren'

Hollywoodstar Richard Gere kritisiert US-Präsident Donald Trump als 'Irren' und warnt vor einer Diktatur der Monster. Gere kritisierte die Wahl Trumps als 'den dunkelsten Moment, den ich auf diesem Planeten je erlebt habe'.

Hollywoodstar Richard Gere kritisiert US-Präsident Donald Trump als 'Irren' und warnt vor einer Diktatur der Monster. Gere, der für seine Rollen in 'Pretty Woman' und 'American Gigolo' weltberühmt wurde, äußerte sich bei der Verleihung des Vaclav-Havel-Preis es für kreativen Dissens.

Er kritisierte die Wahl Trumps als 'den dunkelsten Moment, den ich auf diesem Planeten je erlebt habe'. Gere warnte vor der Entstehung einer Diktatur und rief zur Wachsamkeit auf. Er gab auch die Auszeichnungen für den inhaftierten chinesischen Künstler Gao Zhen und den Dissidenten Sai aus Myanmar bekannt. Der Schauspieler war am Oslo Freedom Forums in Oslo und wurde dort vom Storting-Präsidenten Masud Gharahkhani begrüßt





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