Ricardo Rocha, ehemaliger Weltmeister, wird wegen ausstehender Unterhaltszahlungen festgenommen

Der ehemalige brasilianische Fußballspieler Ricardo Rocha wurde am Mittwoch am Flughafen von Rio de Janeiro festgenommen. Der Grund für die Festnahme sollen ausstehende Unterhaltszahlungen gewesen sein. Rocha muss demnach zumindest vorerst in Haft bleiben.

Der ehemalige brasilianische Fußball spieler Ricardo Rocha wurde am Mittwoch am Flughafen von Rio de Janeiro festgenommen. Der Weltmeister von 1994 sollte eigentlich als Reporter zur Fußball -WM in die USA reisen, aber stattdessen klickten kurz vor dem Abflug die Handschellen.

Laut brasilianischen Medien sollen ausstehende Unterhaltszahlungen den Grund für die Festnahme gewesen sein. Ein Familiengericht im Bundesstaat Ceará hatte einen Haftbefehl ausgestellt, da Rocha 2.414,57 brasilianische Real, umgerechnet etwa 403 Euro, an eine Person schuldete. Der Haftbefehl ist bis April 2028 gültig und Rocha muss demnach zumindest vorerst in Haft bleiben. Nach spätestens 45 Tagen soll er jedoch freikommen, sofern keine weiteren Haftbefehle gegen ihn vorliegen





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