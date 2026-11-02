Rhodos unter Wasser: Schwere Überschwemmungen durch 17 Stunden Starkregen

Schwere Unwetter in Griechenland bedrohen die Insel Rhodos. 17 Stunden Dauerregen lösen katastrophale Überschwemmungen aus, während der Wetterdienst EMY weitere Warnungen ausspricht.

Die griechische Urlaubsinsel Rhodos steht im Fokus einer akuten Naturkatastrophe, nachdem ein extrem langes und intensives Unwetter die Infrastruktur der Region schwer beschädigt hat. Der Wetterdienst EMY hatte vorab gewarnt, doch die Realität übertraf alle Erwartungen, als es auf der Insel zu einem andauernden Niederschlagsereignis kam, das mehrere Stunden ohne Unterbrechung anhielt. Die Folgen waren unmittelbar sichtbar, da sich trockene Flussbetten und Straßen in reißende Ströme verwandelten, die keine Hindernisse mehr kannten und massive Zerstörungswellen hinterließen.

Dauerregen von 17 Stunden zerstört Infrastruktur

Das Kernproblem für die Bewohner und Besucher der Insel war die ununterbrochene Dauerlast des Wassers, die exakt 17 Stunden lang auf die Landschaft einwirkte. Diese extreme meteorologische Belastung konzentrierte sich insbesondere auf den Nordosten der Insel, wo die Gemeinde Archangelos am stärksten betroffen ist. Dort führte der massive Wassereintrag dazu, dass zahlreiche Wohnhäuser vollständig unter Wasser standen und die zugänglichen Verkehrswege komplett unterspült wurden. Videoaufnahmen, die von Anwohnern in sozialen Medien geteilt wurden, dokumentieren eindrucksvoll, wie sich normale Straßenabschnitte innerhalb kürzester Zeit in gefährliche Wildbäche verwandelten, die jeglichen regulären Verkehr unmöglich machten.

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Zivilschutz warnt vor weiteren Unwettern

Die zuständigen Behörden reagierten auf die eskalierende Lage mit sofortigen Schutzmaßnahmen, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Noch in der Nacht des Unwetters versendete der griechische Zivilschutz eine dringende Warn-SMS an alle registrierten Handys auf der Insel. In dieser Nachricht wurde die Bevölkerung explizit aufgefordert, unnötige Aufenthalte im Freien strikt zu vermeiden und jegliche Autofahrten einzustellen, da die Gefahr durch plötzliche Hochwasserwellen und umherwirrendes Trümmergut extrem hoch war. Als direkte Konsequenz dieser Warnung blieben die Schulen vorerst geschlossen, was sowohl den Schulunterricht als auch den Alltag der Familien massiv einschränkte.

Auswirkungen auf Samos und Volos

Nicht nur Rhodos litt unter den widrigen Witterungsbedingungen, sondern auch andere Teile Griechenlands sahen sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert. Auf der benachbarten Insel Samos sowie in der Hafenstadt Volos mussten die lokalen Feuerwehrkräfte mehrfach ausrücken, um bei Überschwemmungen zu helfen und Evakuierungen vorzunehmen. Der griechische Wetterdienst EMY hat seine Warnstufe nicht herabgestuft, sondern im Gegenteil verschärft. Bis einschließlich Dienstag wird vor weiteren heftigen Regenfällen und Gewittern gewarnt, wobei der Fokus dabei vor allem auf West- und Nordgriechenland liegt, wo ähnliche Bedingungen wie auf den Inseln erwartet werden.

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Rekordeinschläge brechen historische Daten

Die meteorologischen Messwerte, die das Nationale Observatorium Athen erfasst hat, deuten auf einen außergewöhnlichen und historischen Verlauf der Herbstwitterung hin. Touristen, die den milden Herbst in Griechenland genießen wollten, wurden von diesen Extremereignissen überrascht, die landesweit zu erheblichen Schäden führten. Besonders drastisch zeigt sich dies auf der Insel Euböa, wo örtlich binnen nur vier Tagen satte 408 Liter Regen pro Quadratmeter niedergingen. Dieser Wert entspricht dem Vierfachen der normalerweise im gesamten Oktober gemessenen Durchschnittsmenge und unterstreicht die Intensität des aktuellen Wettersystems.

Katastrophale Mengen auf Kreta registriert

Noch dramatischere Ausmaße nahm die Niederschlagsmenge auf der größten griechischen Insel Kreta an. Mitte Oktober verzeichneten die dortigen Messstationen lokal sogar mehr als 1000 Liter Regen pro Quadratmeter. Diese enormen Wassermengen tragen zur allgemeinen Überlastung der hydrologischen Systeme bei und zeigen, dass die aktuelle Wetterlage nicht als normales saisonales Phänomen betrachtet werden darf. Die Kombination aus diesen Rekordsätzen und den anhaltenden Warnungen des Wetterdienstes EMY lässt darauf schließen, dass die Gefahr für weitere Überschwemmungen und Erdrutsche in den betroffenen Regionen weiterhin akut besteht und die Aufmerksamkeit der Behörden unvermindert hoch bleibt.