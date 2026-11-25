Das Land Rheinland-Pfalz plant bis 2028 über 256 Millionen Euro für den Brand- und Katastrophenschutz auszugeben. Die Mittel fließen in Leitstellen, Warnsysteme und Prämien für Ehrenamtliche.

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat im November 2026 den Entwurf für den Doppelhaushalt 2027 und 2028 beschlossen und dabei einen massiven Schwerpunktbereich für den Brand- und Katastrophenschutz definiert. Insgesamt plant das Land den Ausbau der Gefahrenabwehr mit einem Gesamtvolumen von 256,5 Millionen Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren. Diese erheblichen Finanzmittel sollen primär der Modernisierung der technischen Infrastruktur sowie der Unterstützung der aktiven Kräfte dienen und die Sicherheit der Bevölkerung bei größeren Schadenslagen stärken.

Hohe Investitionssummen für Infrastruktur und Technik

Die finanzielle Aufstellung des Innenministeriums unter der Leitung von Achim Schwickert, der die Schwerpunkte am 18. November 2026 präsentierte, sieht detaillierte Beträge für die kommenden Jahre vor. Im Haushaltsjahr 2027 sind hierfür 132,2 Millionen Euro eingeplant, während für das Folgejahr 2028 ein Budget von 124,3 Millionen Euro bereitgestellt wird. Die Summe von 256,5 Millionen Euro stellt den Gesamtbetrag dar, der für unterschiedliche Aufgaben des Schutzes vor Bränden und Katastrophen im Doppelhaushalt verfügbar gemacht wird. Es handelt sich hierbei um geplante Landesausgaben, die sich aus verschiedenen Quellen speisen und nicht als zusätzliches Sonderpaket für einzelne Anschaffungen wie Feuerwehrfahrzeuge oder Gebäude zu verstehen sind.

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Ein zentraler Baustein der Investitionen betrifft die technische Weiterentwicklung der Leitstelleninfrastruktur, die für die Koordination im Ernstfall unverzichtbar ist. Die Integrierten Leitstellen sollen modernisiert werden, da sie die zentrale Schnittstelle für die Annahme von Notrufen, die Alarmierung und die Steuerung der Einsatzkräfte bilden. Eine leistungsfähige technische Ausstattung dieser Zentren ist besonders dann kritisch, wenn bei Großschadenslagen ein massiver Anstieg der Notrufe zu verzeichnen ist und Kräfte aus mehreren Organisationen koordiniert werden müssen. Parallel dazu soll auch die Warninfrastruktur des Landes ausgebaut und aktualisiert werden, um die Bevölkerung bei Katastrophen schneller und effektiver warnen zu können.

Strukturelle Förderung der Kommunen und Feuerwehren

Neben der Hard- und Software-Modernisierung auf Landesebene ändert sich auch das System der finanziellen Unterstützung für die kommunalen Träger. Die Landesregierung setzt auf eine pauschale Förderung, die bereits im Jahr 2025 eingeführt wurde und das zuvor überwiegend projektbezogene System ablöst. Für die Jahre 2025 und 2026 stehen hierfür jeweils 20 Millionen Euro aus der Feuerschutzsteuer bereit. Diese Umstellung zielt darauf ab, Städten, Gemeinden und Landkreisen mehr Eigenverantwortung bei der Mittelverwendung zu geben und ihnen eine langfristige Planungssicherheit bei Beschaffungen und Infrastrukturmaßnahmen zu ermöglichen.

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Die pauschalen Mittel dienen primär der Unterstützung bei der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen, der technischen Ausrüstung und dem Erhalt der Infrastruktur der Feuerwehren. Größere Einzelprojekte wie der Bau ständig besetzter Feuerwachen oder umfangreiche Umbauten von Leitstellenfallen weiterhin von einer gesonderten, projektbezogenen Förderung abgedeckt zu werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass strategisch wichtige Vorhaben auch weiterhin gezielt finanziert werden, während der reguläre Bedarf der Kommunen durch die Pauschalzuschüsse gedeckt wird. Das Innenministerium betonte, dass diese Maßnahmen Teil der laufenden Landespolitik zur Stärkung des kommunalen Schutzes sind.

Neue Anerkennungsprämien und bessere Bezahlung für Einsatzkräfte

Der Doppelhaushalt 2027/2028 bringt darüber hinaus neue soziale und anreizbezogene Maßnahmen für die Personen, die im Katastrophenschutz tätig sind. Die Landesregierung plant eine jährliche Dankesprämie für langjährig engagierte Feuerwehrmitglieder, wofür jedes Jahr rund 1,3 Millionen Euro eingeplant sind. Diese Prämie soll die Bedeutung des Ehrenamts für die flächendeckende Gefahrenabwehr im Land sichtbarer würdigen und die freiwilligen Feuerwehren, die das Rückgrat des Systems bilden, stärker unterstützen. Die konkreten Anspruchsgrundlagen und die Art der Auszahlung werden im weiteren Gesetzgebungsprozess noch detailliert geregelt.

Parallel dazu sind Verbesserungen für die hauptberuflichen Kräfte geplant, die in den Einsatzdienst der Feuerwehren integriert sind. Die Landesregierung beabsichtigt eine Anhebung der Stellenzulagen für diese Beamten, um den besonderen körperlichen und psychischen Belastungen im Einsatz gerecht zu werden. Diese Anpassungen gelten nicht nur für den Feuerwehrdienst, sondern sind Teil einer breiteren Strategie zur Verbesserung der Bezahlung im öffentlichen Sicherheitsdienst. Die genauen finanziellen Auswirkungen und die Höhe der Zulagen ergeben sich aus den entsprechenden besoldungsrechtlichen Regelungen, die in der Folgezeit umgesetzt werden müssen. Der Entwurf unterliegt noch dem parlamentarischen Prozess und ist damit noch nicht als endgültiges Gesetz verabschiedet.