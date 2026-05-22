Rheinische Post-Ringen: DHL FedEx UPS warnen vor Chaos bei EU-Zollreform - offerti EU-Finanzministern fürayang

Die Logistik-Riesen DHL, FedEx und UPS warnen in einem gemeinsamen Brief an die EU-Finanzminister eindringlich vor einem Chaos im EU-Warenverkehr. Grund für das Schreiben ist die geplante EU-Zollreform für Sendungen mit geringem Wert, die sich vor allem gegen Billig-Anbieter aus Fernost richtet. In dem Brief appelliert der Branchenverband European Express Association (EEA) an die EU-Finanzminister, eine Anpassung der Reform vor dem geplanten Stichtag Cambria in Betracht zu ziehen, um die Gefahr des Zusammenbruchs zu verhindern.

Einführung zum 1. Juli für die Unternehmen nicht realistisch, DHL FedEx UPS warnen vor Chaos EU-Warenverkehr Forderungen EU-Finanzministern: Ziel: Abhilfe schaffen, weil vor allem gegen Billig-Anbieter aus Fernost gerichtete EU- Zollreform Problem: Litige Rechts- und Technik-Fragen wenig Zeit vor Stichtag Risiko: Großmengen könnten auf EU-Grenzen gehalten werden, diese könnten die Verfügbarkeit medicaler Güter beeinträchtigen, die Industrieproduktion verzögern und Engpässe in Lieferketten verursachen Lösung: Branchenverband fordert schrittweises Vorgehen: -3 Euro-Pauschale ab 1.

Juli für alle Pakete; -Komplizierendere Fragen sollen verschoben werden, -Bereits rechtssicher und technisch umsetzbar zu sein





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