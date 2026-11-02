Rezeptgebühren in Österreich sinken ab 2027: Neue Obergrenzen und Entlastungen

Österreich senkt ab 2027 die jährliche Rezeptgebühr-Obergrenze auf 1,875 Prozent des Nettoeinkommens. Mehr Details zu Änderungen, Fristen und Ansprüchen.

Ab dem 1. Jänner 2027 wird sich das System der Rezeptgebühr en in Österreich für gesetzlich Krankenversicherte deutlich verändern. Die jährliche Belastungsgrenze, bei der man von weiteren Zahlungen befreit wird, sinkt von aktuell zwei auf 1,875 Prozent des Jahresnettoeinkommens. Diese strukturelle Anpassung trifft alle Versicherten im gesamten Bundesgebiet und soll insbesondere Patienten mit chronischen Erkrankungen finanziell entlasten. Durch die frühere Erreichung der Grenze können sich Betroffene bereits vor Jahresende von Gebührenfreistellungen freuen, wobei die Ersparnis je nach individuellem Mediktamentenverbrauch mehrere Dutzend Euro betragen kann.

Neue Berechnungsgrundlage für Versicherte

Die maßgebliche annualisierte Belastungsgrenze wird sich durch die prozentuale Senkung schneller erfüllen. Sobald der durchschnittliche persönliche Bedarf an Arzneimitteln im Laufe des Kalenderjahres diese neue, niedrigere Schwelle erreicht oder überschreitet, entfällt für den Rest des Jahres die Pflicht zur Entrichtung von Rezeptgebühren. Dies gilt unabhängig davon, wie hoch die individuellen Ausgaben ausfallen, solange sie im Zusammenhang mit ärztlich verordneten, erstattungsfähigen Medikamenten stehen. Die Berechnungsgrundlage bleibt dabei strikt am maßgeblichen Jahresnettoeinkommen orientiert, was eine transparente und nachvollziehbare Ermittlung der Anspruchsberechtigung ermöglicht. Besonders einkommensschwache Gruppen, die ohnehin nahe an der Grenze leben, profitieren von dieser Präzision, da sie nun früher in den Genuss der Befreiung kommen.

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Automatische Abwicklung ohne Antragszwang

Ein zentraler Vorteil der neuen Regelung ist der Wegfall administrativer Hürden für die Patienten. Für die Berücksichtigung der jährlichen Obergrenze ist kein separater, manueller Antrag bei der jeweiligen Versicherungsschutzstelle notwendig. Stattdessen führt die zuständige Krankenkasse für jeden gesetzlich Versicherten automatisch ein digitales Rezeptgebührenkonto. In dieses System fließen sowohl das relevante Nettoeinkommen als auch die bereits in der Vergangenheit geleisteten Gebühren ein. Sobald das System erkennt, dass die Obergrenze erreicht wurde, wird der Status automatisch aktualisiert. Die Bestätigung der Befreiung erfolgt visuell direkt beim Einlesen der e-card in der Praxissoftware, wodurch der Arzt oder die Ärztin das entsprechende Rezept gebührenfrei ausstellen kann.

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Detailregelungen für Familien und niedrige Preise

Für Familienhaushalte gelten spezifische Regeln zur Zurechnung der Medikamentenkosten. Die Ausgaben von mitversicherten Angehörigen, beispielsweise minderjähriger Kinder, werden dem Rezeptgebührenkonto der hauptversicherten Person angerechnet. Dies kann dazu führen, dass die Hauptperson die Obergrenze deutlich schneller erreicht als sie es bei isolierter Betrachtung ihres eigenen Verbrauchs tun würde. Allerdings gilt diese Zusammenrechnung nicht pauschal für den gesamten Haushalt. Familienmitglieder, die selbst pflichtversichert oder selbstversichert sind, führen ein eigenständiges Gebührenkonto. Ihre Kosten werden allein aufgrund der gemeinsamen Haushaltsführung nicht addiert. Zudem werden ab dem 1. Jänner 2026 auch Arzneimittel angerechnet, deren Preis unter der regulären Rezeptgebühr liegt, sofern sie ärztlich verordnet und erstattungsfähig sind. Privat gekaufte Präparate, rezeptfreie Waren und Nahrungsergänzungsmittel bleiben hingegen unberücksichtigt.

Zukunftsaussichten und Einkommensgrenzen

Die Senkung auf 1,875 Prozent ist nur der erste Schritt in einer umfassenderen gesetzlichen Reform, wie sie auch von der Arbeiterkammer begleitet wird. Unabhängig von der prozentualen Grenze existieren Fixgrenzen für komplette Gebührenbefreiungen bei sehr geringem Einkommen. Diese orientieren sich am Ausgleichszulagen-Richtsatz, der im Jahr 2027 um 3,3 Prozent steigen wird. Für Alleinstehende liegt der relevante monatliche Nettobetrag dann bei 1351,57 Euro. Bei erhöhtem Medikamentenbedarf, etwa wegen chronischer Leiden, liegt diese Grenze um 15 Prozent höher, was für Alleinstehende einem Wert von rund 1554 Euro entspricht. Für Ehepaare beträgt die Grenze im Jahr 2026 aktuell 2064,12 Euro, wobei für jedes mitversicherte Kind 201,88 Euro hinzugerechnet werden. Während die Befreiung durch die Obergrenze automatisch greift, müssen Einkommensbefreiungen meist beantragt werden, wobei Bezugner von Ausgleichs- oder Ergänzungszulagen sowie Zivildiener von dieser Pflicht ausgenommen sind.