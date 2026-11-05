Rezept für Martinsgänse: Originalteig und Backanleitung

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zubereitung von Martinsgänsen. details zu Teig, Gehen und Backen bei 180 Grad.

Die Zubereitung traditioneller Martinsgänse beginnt mit der careful Vorbereitung des Teigs, der das Fundament für die typische Form und den Geschmack bildet. Zunächst wird die Milch leicht angewärmt, bevor die frische Germ darin zerbröselt wird. Ein Löffel Feinkristallzucker oder Honig wird hinzugefügt und umgerührt, woraufhin die Mischung etwa 5 bis 10 Minuten ruhen muss, bis sich kleine Bläschen an der Oberfläche bilden. Dieser Vorgang aktiviert die Hefe und gewährleistet eine gute Triebkraft für den späteren Teig. Im Anschluss wird das Mehl in eine große Schüssel gegeben, gefolgt vom restlichen Feinkristallzucker, dem Salz und dem Ei. Die aktivierte Germ-Milch-Mischung wird nun dazugossen, um den Grundkörper des Teigs zu bilden.

Teigverarbeitung und Kneten

Das Kneten ist ein entscheidender Schritt, bei dem die weiche Butter und der Vanillezucker untergemengt werden. Der Teig muss etwa 8 bis 10 Minuten lang zu einem glatten und elastischen Konsistenz verknetet werden. Die Konsistenz sollte weich und geschmeidig sein; falls der Teig zu klebrig wird, kann noch etwas Mehl nachgegeben werden, um die richtige Struktur zu erreichen. Nach dem Kneten wird der fertige Teig zu einer Kugel geformt und in eine leicht eingefettete Schüssel gelegt. Damit der Teig gleichmäßig gehen kann, wird er mit einem sauberen Küchentuch abgedeckt und an einem warmen Ort etwa 45 bis 60 Minuten ruhen gelassen. Das Volumen sollte sich in dieser Zeit ungefähr verdoppeln.

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Formgebung der Martinsgänse

Nach dem Rasten wird der Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche gegeben und in 8 gleich große Stücke geteilt. Jedes Stück wird zu einer etwa 20 bis 25 cm langen Rolle geformt, aus der dann ein dicker Körper und ein längerer Hals mit Kopf modelliert werden. Das hintere Ende des Teigs wird verbreitert oder eingeschnitten, um einen Schwanz zu formen. Der Kopf und der Hals werden vorsichtig in die gewünschte Gänseform gebracht. Abschließend werden Rosinen als Augen in den Teig gedrückt, um das typische Aussehen der Martinsgans zu vervollständigen. Alternativ können die Gänse auch aus flach gedrückten Teigstücken geformt und mit einem Messer Flügel, Schnabel und Schwanz angedeutet werden.

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Backprozess und Temperaturen

Die geformten Gänse werden auf ein mit Backpapier belegtes Blech gelegt und noch einmal locker mit einem Küchentuch abgedeckt. Sie müssen nun etwa 15 Minuten nachgehen, bevor sie in den Ofen kommen. In der Zwischenzeit wird ein Ei in einer kleinen Schüssel verquirlt und mit einem Esslöffel Milch vermischen. Diese Mischung wird dazu verwendet, die Martinsgänse vorsichtig zu bestreichen, um eine schöne Goldfarbe beim Backen zu erreichen. Wer es süßer mag, kann vor dem Backen Hagelzucker auf den Gänsen verteilen. Zum Schluss werden die Gänse im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Celsius Ober- und Unterhitze etwa 15 bis 20 Minuten gebacken. Sobald sie goldbraun sind, werden sie herausgenommen und auf einem Kuchengitter abkühlen gelassen. Die genaue Backzeit kann je nach Backofen leicht variieren.