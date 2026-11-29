Rewe-Chef Marcel Haraszti will 78 Wochenstunden und 22-Uhr-Schluss. Ziel ist mehr Flexibilisierung des Handels, um Pendler zu bedienen und gegen Online-Shop konkurrenzfähig zu bleiben.

Marcel Haraszti, der Chef von Rewe Österreich, setzt sich entschieden für eine Reform des aktuellen Öffnungszeitengesetz es ein, um den heimischen Einzelhandel flexibler zu gestalten. Sein erklärtes Ziel ist es, die gesetzlichen Spielräume zu erweitern, damit sich die Öffnungszeiten der Geschäfte stärker an den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden orientieren können. Dies betrifft vor allem Berufstätige, die nach der Arbeit oft keine Zeit mehr zum Einkaufen haben.

Forderung nach Ausweitung auf 78 Wochenstunden

Haraszti legt drei konkrete Forderungen vor, die den heimischen Handel entlasten und attraktiver machen sollen. Zentral dabei ist der Wunsch, die erlaubten wöchentlichen Öffnungszeiten für herkömmliche Geschäfte von den aktuellen 72 Stunden auf 78 Stunden zu erhöhen. Durch diese Ausweitung könnten Filialen von Billa, Bipa oder Penny früher öffnen, beispielsweise um 7 Uhr statt um die aktuellen 7:20 oder 7:40 Uhr. Haraszti erläutert, dass dies die Mobilität der Kund:innen entzerrt und mehr Komfort im Alltag bietet.

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Debattierte Auswirkungen auf Beschäftigte

Der Handelsmanager bestreitet die Befürchtung, dass längere Öffnungszeiten zwangsläufig zu einer höheren Arbeitsbelastung für das Personal führen. Er verweist darauf, dass ausreichend Mitarbeiter:innen vorhanden sind, die aufgrund entsprechender Zulagen auch in den Randzeiten gerne arbeiten. Zusätzlich argumentiert er, dass neue Arbeitsplätze entstehen könnten, um den erweiterten Betrieb abzusichern. Allerdings sehen Gewerkschafter:innen diese Entwicklung kritisch und warnen vor zusätzlichen Belastungen, besonders wenn keine Kindertagesstätten zu diesen Zeiten öffnen.

Pendlerfreundliche Zeiten bis 22 Uhr

Besonders Pendler, die morgens bereits um 6:30 Uhr das Haus verlassen und abends erst um 20 Uhr zurückkehren, sind von den starren Regelungen betroffen. Rewe erhalte deswegen zahlreiche Beschwerden, da die aktuellen Zeiten für diese Zielgruppe oft nicht passend sind. Während einige Standorte keine zusätzlichen Stunden benötigen, wären an anderen Orten sechs weitere Stunden sinnvoll. In der Wiener Innenstadt strebt Haraszti sogar Öffnungszeiten bis 22 Uhr an, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

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Automaten-Shops als Vorbild für autonome Märkte

Ein weiterer Schwerpunkt der Reformforderungen ist die Gleichstellung personalloser Selbstbedienungsgeschäfte. Aktuell dürfen Automatenshops rund um die Uhr öffnen, während autonome Supermärkte weiterhin an strenge gesetzliche Beschränkungen gebunden sind. Haraszti bezeichnet diese Angleichung als seinen Weihnachtswunsch. In den mehr als 500 österreichischen Gemeinden ohne Nahversorger sieht er in diesem Modell großes Potenzial, um die Grundversorgung sicherzustellen und die Lücke zum Online-Handel zu schließen.

Vergleich mit Amazon und digitaler Wettbewerb

Haraszti argumentiert, dass der Heimische Handel durch die gesetzlichen Vorgaben im Wettbewerb mit dem Online-Handel benachteiligt sei. Der Erfolg des Internethandels beruhe seiner Ansicht nach vor allem darauf, dass Kunden jederzeit einkaufen könnten. Als pointiertes Beispiel führt er an, dass Amazon den Internetzugang nicht um 18:40 Uhr sperrt. Diese Logik übertragen auf den physischen Handel soll den Standort Österreich attraktiver für Konsument:innen und Unternehmen machen, ohne die sozialen Standards unnötig zu belasten.