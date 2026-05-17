Reverse Mentoring: Alte Konzepte kopf - Erfahrungen geben der Jugend

Reverse Mentoring ist eine innovative Form des traditionellen Mentoring-Vertrautes, bei dem die erfahrene Person von der jüngeren lernt. Dabei geht es nicht nur um Digitalisierung und Umgang mit dem Smartphone, sondern um den gesamten Bereich. Es ist oft eine Frage des eigenen Winkels, wie wir unsere Karriere und unser Leben sehen und gestalten. Beim Reden kommen die Leute zusammen. Menschliche Begegnungen können neue Perspektiven schaffen und stereotypen sprengen. In diesem Artikel wird daher über den Nutzen des Reverse Mentoring und andere Aspekte wie Digitalisierung und die Rolle der Generation Y in deryongeren Dritten geklärt.

Beim 'Reverse Mentoring ' stehen alte Konzepte kopf. Die erfahrene Person lernt von der jüngeren. Das eröffnet in Unternehmen neue Perspektiven und bricht gewohnte Muster auf.

Dabei geht es nicht nur um Digitalisierung und den Umgang mit dem Smartphone, sondern um das große Ganze. Vieles ist eine Frage des Blickwinkels, das gilt auch in der Berufswelt. Beim Reden kommen die Leute zusammen. Mentoring-Konzepte bringen das in eine Form: Der Erfahrene gibt dem Jüngeren sein Wissen weiter, ein Austausch zwischen den Generationen. Aber warum muss das immer nur in die eine Richtung funktionieren





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