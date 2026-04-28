Rettungsversuch für Buckelwal vor Poel: Gurt soll Tier in Lastkahn ziehen

Bei dem geplanten Rettungsversuch eines Buckelwals vor der Insel Poel soll am Dienstag ein spezieller Gurt eingesetzt werden, um das Tier in einen Lastkahn zu ziehen. Die Aktion ist Teil einer Privatinitiative, die den Wal vor dem Verhungern retten will. Das Schweriner Umweltministerium betont, dass noch keine Unterlagen für den Gurteinsatz vorliegen.

Bei dem geplanten Rettungsversuch des Buckelwal s vor der Insel Poel steht am Dienstag ein spezieller Gurt im Mittelpunkt. Wie die Kleintierärztin Kirsten Tönnies, die an der Privatinitiative beteiligt ist, erklärte, soll dieser Gurt unter der Brust des Wals verlaufen und sich um die hinteren Flossen legen.

Mit dieser Konstruktion soll das Tier sanft in Richtung eines Lastkahns, einer sogenannten Barge, gezogen werden. Der Gurt ist breit und flexibel gestaltet, um den Wal nicht zu verletzen. Auf beiden Seiten des Wals sollen mehrere Menschen den Gurt halten und ihn so durch das Wasser führen. Sollte der Wal während des Vorgangs in Panik geraten, kann eine Seite des Gurts gelöst werden, um das Tier nicht zu stressen.

Ob der Einsatz des Gurts tatsächlich wie geplant erfolgen kann, ist jedoch noch ungewiss. Ein Sprecher des Schweriner Umweltministeriums betonte, dass bislang keine Unterlagen von der Initiative bei den zuständigen Veterinären eingereicht wurden. Das Ministerium hatte in der Vergangenheit klargestellt, dass es bei der Abstimmung der Maßnahmen nicht um Genehmigungen, sondern um die Frage der Duldung gehe. Laut Tönnies soll der zwölf Tonnen schwere Buckelwal mit Hilfe des Gurts in die Barge gelangen, die wie ein Schwimmbecken funktioniert.

Diese soll dann samt Wasser von einem Schiff in Richtung Nordsee gezogen werden. Der Wal soll dabei vorwärts in den Lastkahn bewegt werden, nachdem zuvor geplant war, ihn rückwärts mit einer Plane in die Barge zu bugsieren. Auch die Aufnahme des Wals soll nicht mehr direkt an seiner aktuellen Position erfolgen, sondern über eine Rinne zur Barge geleitet werden.

Die Barge, die für den Transport des Wals durch die Ostsee in die Nordsee vorgesehen ist, ist am Montagnachmittag im Hafen von Wismar angekommen. Dort sollen weitere Vorbereitungen für den Rettungsversuch getroffen werden. Die Aktion ist Teil einer Privatinitiative, die den Wal vor dem Verhungern retten will, nachdem er sich in den flachen Gewässern der Ostsee verirrt hat.

Experten hatten zuvor gewarnt, dass der Wal in seinem aktuellen Habitat nicht überleben kann, da er auf tiefes Wasser und ausreichend Nahrung angewiesen ist. Die Rettungsaktion ist mit großen logistischen Herausforderungen verbunden, da der Wal nicht nur transportiert, sondern auch während des gesamten Vorgangs gesundheitlich überwacht werden muss. Sollte der Rettungsversuch erfolgreich sein, wäre dies ein bedeutender Erfolg für die Tierrettung in Deutschland.

Die Barge wird von dem Schubschiff «Hans» durch den Nord-Ostsee-Kanal geschoben und soll in Kürze an der Insel Poel ankommen, wo der eigentliche Rettungsversuch stattfinden soll. Die Initiative hofft, dass der Wal nach der Überführung in die Nordsee wieder in sein natürliches Habitat zurückkehren kann





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