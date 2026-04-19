Rettungsversuch für Buckelwal in Wismarer Bucht geht weiter – Experten uneins

Ein seit 20 Tagen in der Kirchsee festsitzender, geschwächter Buckelwal ist Ziel einer privaten Rettungsinitiative. Während die Helfer vor Ort auf eine Genesung hoffen und weitere Maßnahmen ergreifen, äußern Wissenschaftler und Umweltschutzorganisationen Bedenken und plädieren für Ruhe für das Tier.

Seit 20 Tagen verharrt ein geschwächter Buckelwal in der Kirchsee nahe der deutschen Küste in der Wismarer Bucht . Eine private Rettungsinitiative kämpft darum, das Tier lebend zurück in die Nordsee zu bringen. Helfer sind seit Tagen vor Ort, um den Wal zu unterstützen. Eine schwimmende Arbeitsplattform wurde näher an den Meeressäuger herangeführt, jedoch war ein Transport ins offene Meer bisher nicht möglich.

Die Initiatoren des Rettungsversuchs, der seit Donnerstag läuft, wollen den Zeitplan geheim halten, um externen Druck zu vermeiden. Sie betonen, dass sie gute Fortschritte machen, aber auch gerne schneller wären. Die Situation wird von den Beteiligten als schwierig beschrieben. Die Veterinärin Janine Bahr-van Gemmert, die ein Robbenzentrum leitet, ist überzeugt, dass sie das Beste für den Wal tun. Sie sieht den Versuch, sich aus seiner Lage zu befreien, nicht als Tierschutz, aber auch das Einschläfern sei keine Ruhe für das Tier. Am Samstag wurde versucht, das Maul des Wals auf zurückgelassene Netzreste zu untersuchen, was jedoch nicht gelang. Bahr-van Gemmert wehrt sich gegen Kritik von Wissenschaftlern und Fachleuten, da sie den Wal vor Ort sehen und eine reelle Chance für seine Genesung sehen. Experten vor Ort würden ihre Einschätzung teilen. Wissenschaftler, Behördenvertreter und Nichtregierungsorganisationen sind sich hingegen einig, dass der Wal Ruhe benötigt und weitere Eingriffe ihm schaden würden. Sie schätzen den Buckelwal als orientierungslos, zu schwach und geschädigt ein, um die Heimreise antreten zu können. Ein Sprecher von Greenpeace erklärt, dass die flachere Atmung des Wals auf seinen schlechten Gesundheitszustand hindeute. Kranke Wale hätten ein anderes Atemmuster, das sich von den typischen zwei kurzen, schnellen Atemzügen mit langen Pausen unterscheide. Greenpeace sieht wenig Chancen für eine erfolgreiche Rettung durch die private Initiative und befürchtet im besten Fall sogar ein Ertrinken des Tieres in der Nordsee. Angesichts des Trubels durch Motorenlärm, Boote und Taucher stelle sich die Frage, ob die Aktion dem Tierwohl noch dienlich sei. Greenpeace beteiligt sich nicht an der Rettungsaktion, da die Informationen auf einen kranken und stark geschwächten Wal hindeuten. Am Samstag wurden die Vorbereitungen zur Befreiung des Wals fortgesetzt. Im Gegensatz zum Vortag, als der Wal auf die Annäherung eines Tauchers stark reagierte, blieb er am Samstag weitgehend regungslos, zeigte gelegentliche leichte Buckelbewegungen und stieß regelmäßig Wasserfontänen aus. Helfer legten Tücher auf seinen Rücken und beobachteten ihn. Am Nachmittag wurde ein großer Schlauch ins Wasser gelassen. Geplant ist, den Untergrund unter dem Wal wegzuspülen, um ihn dann mit Luftkissen anzuheben und ihn mithilfe einer unter ihn geführten Plane und von Pontons, die von einem Schlepper gezogen werden, aus dem flachen Bereich zu bergen und Richtung Nordsee zu transportieren





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