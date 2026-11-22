Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund fordern rasche Beschlussfassung der Finanzierungsverträge für die Notarztreform in Niederösterreich nach Erhalt der ÖNK-Stellungnahme.

Die Spannungen um die geplante Reform der Notarztversorgung in Niederösterreich haben ein neues Kapitel erreicht. Die Rettungsorganisationen Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund haben den Druck auf die Landesregierung deutlich erhöht. Sie fordern dringend, dass die ausstehenden Organisations- und Finanzierungsverträge unverzüglich zur Beschlussfassung vorgelegt werden müssen.

Kooperative Stellungnahme der ÖNK wird zur Kenntnis genommen

Die Präsidenten Hans Ebner vom Roten Kreuz und Hannes Sauer vom Arbeiter-Samariter-Bund geben gemeinsam bekannt, dass sie die aktuelle Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNÖK) erhalten haben. Beide Organisationen bestätigen in ihrer gemeinsamen Erklärung, dass sie diese Dokumentation und die darin enthaltenen Aussagen offiziell zur Kenntnis genommen haben. Die Veröffentlichung dieser fachlichen Einschätzung markiert einen wichtigen Schritt in der Debatte um die strukturellen Veränderungen im Rettungswesen des Landes.

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Ausführliche Prüfung durch medizinische Experten und Institutionen

Die ergänzende Stellungnahme der ÖNÖK wurde spezifisch von den Notfallmedizinern Alexander Egger und Helmut Trimmel verfasst. Dieser Entwurf unterlag einer umfassenden fachlichen Prüfung durch eine breite Gruppe weiterer Experten aus dem Gesundheitswesen. An der Begutachtung waren unter anderem Vertreter der Berufsrettung Wien beteiligt, was die überregionale Relevanz der Thematik unterstreicht. Auch die ÖAMTC-Flugrettung und das Universitätsklinikum Krems haben sich mit ihren fachlichen Expertisen eingebracht, um die Tragweite der geplanten Reformen fundiert zu bewerten.

Vorbereitung auf strukturelle Veränderungen im Rettungswesen

Sowohl das Rote Kreuz als auch der Arbeiter-Samariter-Bund betonen in ihrer Kommunikation, dass sie sich bereits seit längerer Zeit intensiv auf die anstehenden Veränderungen im Rettungswesen vorbereiten. Die beiden großen Hilfsorganisationen haben ihre internen Prozesse und Ressourcen bereits an die erwarteten neuen Rahmenbedingungen angepasst. Dennoch bleibt die rechtliche Absicherung durch die Landesregierung entscheidend. Ohne die entsprechenden vertraglichen Grundlagen können die vorbereiteten Maßnahmen nicht flächendeckend implementiert werden, was zu Verzögerungen in der Versorgungsqualität führen könnte.

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Landesregierung gefordert für rasche Vertragsbeschlüsse

Nun sehen die Rettungsorganisationen die Landesregierung in der Pflicht, die notwendigen Schritte einzuleiten. Die vorliegende Stellungnahme der ÖNÖK wird als wichtiger Baustein gesehen, der die Diskussion nun in die praktische Umsetzung überführen muss. Die Organisationen fordern, dass die Landesregierung die notwendigen Verträge rasch beschließt, um die geplanten Veränderungen im Rettungswesen zeitnah umsetzen zu können. Diese vertraglichen Grundlagen sind essentiell, um die Finanzierungsstrukturen und Organisationsabläufe verbindlich festzuschreiben und Planungsunsicherheit zu beseitigen.

Konkrete Auswirkungen auf die künftige Notfallversorgung

Die Forderung nach schnellen Verträgen hat direkte Auswirkungen auf die praktische Arbeit der Rettungsdienste im gesamten Bundesland Niederösterreich. Nur durch die rasche Beschlussfassung der Organisations- und Finanzierungsverträge kann sichergestellt werden, dass die medizinische Notfallversorgung stabil bleibt und den modernen Anforderungen entspricht. Die beteiligten Institutionen wie die Berufsrettung Wien und die Flugrettung des ÖAMTC setzen darauf, dass die politischen Entscheidungsträger die fachlichen Empfehlungen der ÖNÖK ernst nehmen und in konkrete legislative Maßnahmen übersetzen, um die Patientenversorgung in Zukunft effektiv zu gewährleisten.