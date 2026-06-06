Rettungskräfte beenden Suche nach Vermissten in laotischer Höhle

Nach einem Höhlenunglück in Laos haben die Rettungskräfte die Suche nach den beiden letzten Vermissten eingestellt. Sieben Dorfbewohner waren im Mai in eine Höhle gestiegen, eine Sturzflut schnitt ihnen den Rückweg ab. Fünf konnten gerettet werden, die beiden anderen blieben verschollen. Das Risiko für die Retter wurde als zu hoch bewertet.

Gut zwei Wochen nach dem dramatischen Höhlenunglück in Laos haben die Rettungskräfte die Suche nach den beiden letzten vermissten Dorfbewohnern offiziell eingestellt. Der malaysische Höhlentaucher Lee Kian Lie erklärte am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass der Wasserstand in der Höhle zwar beherrschbar gewesen sei, der Höhleneingang aber zunehmend instabil wurde.

Aufgrund des zu hohen Risikos für die Einsatzkräfte wurde die Rettungsmission abgebrochen. Das Unglück ereignete sich am 20. Mai, als sieben Dorfbewohner in der abgelegenen Region Xaysomboun im Zentrum von Laos in eine weitverzweigte Höhle hinabstiegen, um nach Gold und Fledermäusen zu suchen. Eine plötzliche Sturzflut ließ das Wasser in die Höhle eindringen und schnitt der Gruppe den Rückweg ab.

In den folgenden Tagen pumpten Helfer unablässig Wasser ab, um den Zugang für Rettungskräfte zu ermöglichen. Fünf der Männer konnten schließlich aus dem Höhlensystem befreit werden. Die beiden letzten Vermissten waren tiefer in das Höhlensystem vorgedrungen als die anderen. Lee Kian Lie betonte, dass man weiterhin versuchen werde, den Wasserstand durch Abpumpen und mögliches Ausheben von Austrittsstellen zu regulieren, um einen schnelleren Abfluss zu gewährleisten.

"Vielleicht geschieht ein Wunder", sagte er mit Blick auf das Schicksal der beiden Vermissten. "Wir haben es versucht. Es tut mir sehr leid für ihre Familien", fügte er hinzu. Auch der thailändische Retter Kengkad Bongkawong bestätigte, dass ab sofort niemand mehr in die Höhle darf, da das Betreten zu gefährlich sei.

Das Abpumpen des Wassers werde jedoch fortgesetzt. Nach seinen Angaben wurden zuvor Lebensmittelrationen und Überlebensausrüstung an verschiedenen Stellen im Höhleninneren deponiert. Der verfügbare Freiraum in der Höhle war aufgrund des weiter eindringenden Wassers zuletzt auf nur noch 30 Zentimeter geschrumpft.

Zudem sagte Kengkad, dass von heute an der Regen zunehmend stärker werden solle, was die Situation zusätzlich verschärft





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