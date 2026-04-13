Rettungseinsatz am Großglockner: AlpinistInnen nach Erschöpfung gerettet

Ein Bergabenteuer am Großglockner endete für ein österreichisches Duo mit einem Rettungseinsatz per Hubschrauber. Trotz gesundheitlicher Probleme und Erschöpfung wurde die Tour fortgesetzt, was in der Abfahrt zu Schwierigkeiten führte.

© EXPA/ Johann Groder Eine Bergtour auf den Großglockner , Österreich s höchstem Berg, nahm am Sonntagabend für ein österreich isches Duo ein jähes Ende mit einer aufwändigen Rettung saktion. Die beiden AlpinistInnen, eine 28-jährige Frau und ihr 31-jähriger Begleiter, waren trotz der sich während der Tour verschlechternden gesundheitlichen Verfassung der Frau bis zum Gipfel vorgedrungen. Die Entscheidung, die Tour trotz der Umstände fortzusetzen, sollte sich jedoch bei der Abfahrt als folgenschwer erweisen. Erschöpfung und schwierige Schneeverhältnisse führten dazu, dass das Duo die Abfahrt nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen konnte, was schlussendlich einen Rettung seinsatz per Hubschrauber notwendig machte.

Die beiden BergsteigerInnen starteten ihren Aufstieg kurz vor 6 Uhr morgens vom Parkplatz des Lucknerhauses. Beide waren mit kompletter Ski- und Hochtourenausrüstung ausgerüstet und bereit, die Herausforderung des Großglockners anzugehen. Schon während des Aufstiegs traten laut Polizeiberichten bestehende medizinische Probleme bei der 28-jährigen Frau zutage. Trotz dieser Anzeichen entschieden sich die beiden, ihren Aufstieg fortzusetzen und erreichten gegen 13 Uhr den Gipfel. Diese Entscheidung, die zunächst als heldenhaft erscheinen mag, sollte sich im Verlauf der Abfahrt als kritisch erweisen. Die Schneeverhältnisse, die durch die vorangegangenen Wetterbedingungen beeinflusst wurden, gestalteten die Abfahrt mühsam und fordernd. Die Erschöpfung, verstärkt durch die körperliche Anstrengung und die Höhenmeter, machte sich zunehmend bemerkbar. Gleichzeitig verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Frau weiter, was die Situation zusätzlich erschwerte.

Gegen 20 Uhr, in einer Höhe von 2700 Metern unterhalb der Stüdlhütte, war die Frau aufgrund ihrer Erschöpfung nicht mehr in der Lage, die Abfahrt fortzusetzen. Ihr Begleiter setzte daraufhin einen Notruf ab, um Hilfe anzufordern.

Der Notruf löste eine umfassende Rettungsaktion aus. Aufgrund der erhöhten Lawinengefahr der Stufe 4, die durch die stark durchfeuchtete Schneedecke bedingt war, wurde der Notarzthubschrauber „RK1“ aus Kärnten angefordert. Die Rettungskräfte mussten besonders vorsichtig vorgehen, um die Sicherheit der BergsteigerInnen und der Rettungsmannschaft zu gewährleisten. Gegen 21 Uhr führte die Hubschrauberbesatzung eine anspruchsvolle Seilwindenrettung durch, um die beiden BergsteigerInnen vom Hang zu bergen. Die Rettung verlief erfolgreich, und beide Personen wurden sicher ins Tal geflogen. Dort wurden sie von einer Streife der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol in Empfang genommen. Glücklicherweise blieben beide unverletzt und benötigten keine weitere medizinische Behandlung. An dem komplexen Rettungseinsatz waren die Bergrettung Kals am Großglockner, der Notarzthubschrauber „RK1“, die Polizei Matrei in Osttirol sowie die Alpinpolizei beteiligt. Dieser Vorfall unterstreicht die Wichtigkeit von umsichtiger Tourenplanung, der Berücksichtigung individueller gesundheitlicher Einschränkungen und der Notwendigkeit, auf die Zeichen des eigenen Körpers zu achten, insbesondere in anspruchsvollen alpinen Umgebungen





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