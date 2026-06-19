Restaurierungsdesaster in Brasilien: Maria und Jesus mit Knallrot-Lippen und Kulleraugen

Eine missglückte Restaurierung in einer brasilianischen Kirche sorgt für Empörung: Religiöse Statuen wurden mit grellen Farben und übertriebenen Gesichtszügen bemalt. Die Pfarre hat die Veränderung bereits rückgängig gemacht.

In der brasilianischen Stadt Carmo do Cajuru im Osten des Landes sorgte eine gescheiterte Restaurierung von religiösen Statuen für weltweite Aufmerksamkeit. Nachdem die Figuren von Maria, Jesus und weiteren Heiligen mit auffällig knallroten Lippen, riesigen Kulleraugen und markanten Augenbrauen bemalt worden waren, löste dies bei Gläubigen und Anwohnern große Empörung aus.

Die Pfarre räumte in einer Stellungnahme ein, dass die Gesichtszüge der Figuren völlig falsch aufgemalt worden seien. Die Restaurierung war offenbar von einer Person oder einer Gruppe durchgeführt worden, deren Identität aus ethischen Gründen nicht preisgegeben wurde. In den sozialen Medien verbreiteten sich die Bilder der verunstalteten Statuen rasant und lockten schätzungsweise 250.000 Schaulustige in die kleine Stadt, die eigentlich für ihre Kirche und religiöse Traditionen bekannt ist. Die ungewöhnliche Bemalung führte zu heftigen Diskussionen in der Gemeinde.

Viele Gläubige bezeichneten das Ergebnis als Schandfleck und forderten eine sofortige Korrektur. Die Pfarre musste eingestehen, dass die Veränderungen bei vielen Menschen Unbehagen ausgelöst hätten. In der Folge wurde die Restaurierung rasch wieder rückgängig gemacht. Die Figuren erhielten ihr ursprüngliches Aussehen zurück, nachdem professionelle Restauratoren hinzugezogen worden waren.

Die Suche nach einem geeigneten Experten für die dauerhafte Wiederherstellung der Statuen läuft derzeit noch. Der Vorfall zeigt, wie wichtig fachgerechte Restaurierungsarbeiten sind, insbesondere bei Objekten von kultureller und religiöser Bedeutung. Die Geschichte hat eine breite Debatte über die Verantwortung von Restauratoren und den Umgang mit sakralen Kunstwerken ausgelöst. Kritiker bemängeln, dass in Brasilien oft Laien ohne entsprechende Qualifikation mit der Restaurierung betraut werden, was zu solchen Pannen führe.

Die Kirche von Carmo do Cajuru ist nicht die erste, die mit einer missglückten Restaurierung Schlagzeilen macht. Bereits in der Vergangenheit gab es Fälle, in denen historische Gemälde oder Skulpturen durch unsachgemäße Eingriffe entstellt wurden. Experten fordern deshalb strengere Richtlinien und Kontrollen bei der Vergabe von Restaurierungsaufträgen. Für die Gläubigen in Carmo do Cajuru bleibt die Hoffnung, dass ihre Heiligenfiguren bald wieder in würdigem Zustand zu sehen sein werden





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