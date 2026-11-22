Christine M. vergleicht ihre positive Hausgeburt mit einer traumatischen Klinik-Entbindung. Sie beschreibt psychischen und physischen Missbrauch durch Personal und fordert Transparenz.

Christine M. aus Wien hat zwei extrem gegensätzliche Erfahrungen mit der Geburt ihrer Töchter gemacht, wobei die zweite Entbindung im Krankenhaus als respektlos und körperlich übergriffig wahrgenommen wird. Die heute 41-jährige Frau berichtet offen von den Vorfällen, die sich elf Jahre nach ihrer ersten, schmerzhaften, aber schönen Hausgeburt ereigneten. Ziel ihrer Schilderungen ist es, anderen Frauen zu helfen, ähnliche negative Erlebnisse zu vermeiden, indem sie die Unterschiede in der Behandlung deutlich macht.

Unterschiedliche Geburten im Vergleich

Die erste Tochter wurde vor 15 Jahren in einer Hausgeburt mit professioneller Hebammenbetreuung zur Welt gebracht. Dieser Prozess dauerte fünf Stunden und war zwar schmerzhaft, wurde aber als schön empfunden. Christine M. fühlte sich von der Hebamme gut begleitet und nahm die körperlichen Veränderungen ihres Organismus als natürlichen Prozess wahr. Das Ergebnis war eine gesunde Tochter, was den positiven Gesamteindruck dieser Geburt unterstreicht.

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Zwölf Jahre später, vor elf Jahren, wurde sie mit ihrer zweiten Tochter schwanger. Da sie zu diesem Zeitpunkt 37 Jahre alt war und ihr damaliger Partner Sicherheit suchte, entschied sie sich für eine Entbindung in einem Spital. Christine M. ging davon aus, dass ihre Vorerfahrung ihr helfen würde, ihre Bedürfnisse klar zu artikulieren. Doch die Realität im Krankenhaus unterschied sich grundlegend von ihren Vorstellungen und führte zu einer langen, stressigen Erfahrung.

Ablauf der übergriffigen Entbindung

Der Klinikaufenthalt begann nach einem Blasensprung. Eine Stationsschwester bezweifelte zunächst die Aussage der Patientin und äußerte den Satz, sie habe sich sicher nur angemacht. Ein medizischer Test bestätigte jedoch den Blasensprung. Daraufhin wurde Christine M. ein Papierstreifen eingeführt, um die Geburt einzuleiten, ohne dass dies ausreichend kommuniziert wurde. Dies löste Wehen aus, die als deutlich stärker und intensiver als bei der ersten Geburt beschrieben wurden.

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Als die Patientin vor Schmerzen wanderte und im Stationszimmer um eine Untersuchung bat, wurde ihre Bitte abgewimmelt. Der Rat der Pflegekräfte bestand darin, einfach zu schlafen. Auch Anträge auf Schmerzmittel oder die Nutzung einer Badewanne wurden sofort abgeschlagen. Christine M. verbrachte lange Zeit allein, da ihr Partner während der Pandemie nicht bei ihr sein durfte, bis sie ihn gegen fünf Uhr morgens rief, um ihn zur Hilfe zu holen.

Nach der Ankunft ihres Partners wurde sie von der Stationsschwester und einer Assistenzärztin ernst genommen. Es folgten Untersuchungen und das Angebot der Badewanne. Später wurde sie mit zwei Hebammen in einen Kreißsaal verlegt. Dort wurde die Bitte um Schmerzmittel erneut abgelehnt. Stattdessen erhielt sie einen Tropf, bei dem ihr mitgeteilt wurde, dieser enthalte Schmerzmittel. Da keine Wirkung eintrat, geriet Christine M. in Panik. Erst nach der Geburt räumten die Hebammen ein, dass der Tropf nur zur Hydrierung diente und Schmerzmittel als kontraproduktiv angesehen wurden. Diese Unwahrheit wird als Hauptgrund für das Gefühl des Vertrauensbruchs genannt.

Körperliche Gewalt und medizinische Folgen

Die Situation eskalierte weiter, als Christine M. einen Gebärhocker verwenden wollte, stattdessen aber angewiesen wurde, sich auf das Bett zu legen. Die ältere Hebamme instruierte eine jüngere Kollegin, wie die Beine festgehalten werden sollten. Anschließend wandte die ältere Hebamme den sogenannten Kristeller-Griff an, wobei sie mit dem Ellbogen zwischen die Rippenböge und den Kopf des Kindes drückte.

Durch diesen massiven Druck wurde das Baby buchstäblich herausgedrückt. Christine M. beschreibt, dass das Kind eine sichtbare Kante auf dem weichen Schädel zurückbehielt. Diese Technik wurde ohne Rücksprache und gegen den Willen der Mutter angewendet. Die Kommunikation erfolgte nicht auf Augenhöhe, Entscheidungen wurden der Patientin nicht zugestanden und sie fühlte sich im Prozess komplett entrechtet. Aus Angst, wegen einer Beschwerde länger im Spital verbleiben zu müssen, beschwerte sie sich nicht unmittelbar.

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Psychische und physische Langzeitfolgen

Die traumatischen Erlebnisse holten Christine M. Monate später ein. Sie war ein halbes Jahr lang bei einer Psychotherapeutin, die auf Geburtsstraumanima spezialisiert ist. Neben der psychischen Belastung litt sie unter schweren physischen Beschwerden. Zwei Physiotherapeutinnen behandelten sie eineinhalb Jahre lang wegen eines deformierten Rippenbogens, der durch den gewaltsamen Druck entstanden war.

Obwohl die akuten Schmerzen heute verschwunden sind, lässt sich der deformierte Rippenbogen nicht mehr korrigieren. Die Erfahrung hat die Patientin nachhaltig geprägt. Sie hat ein Geburtsprotokoll beantragt, um die offiziellen Unterlagen der Klinik einsehen zu können. Für Christine M. war die größte Rolle bei der Qualität der Geburt nicht die medizinische Technikk, sondern das Gefühl von Sicherheit und Respekt während des Prozesses. Ihre Geschichte dient als Warnung an andere werdende Mütter, ihre Rechte aktiv einzufordern, auch in medizinischen Notfallsituationen.