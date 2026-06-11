Resonance: A Plague Tale Legacy - Release Date, Gameplay, Story, and Soundtrack

Resonance: A Plague Tale Legacy is a sequel to the critically acclaimed game "A Plague Tale" and is set to release on August 27, 2026. The game is developed by Asobo Studio and published by Focus Entertainment. The story is set fifteen years before the events of "A Plague Tale" and focuses on Sophia, a young woman who embarks on a journey to uncover her past and the secrets surrounding her family. The game features a unique narrative structure that moves between two time periods, allowing players to experience Sophia's adventures in both the medieval and minoic cultures. The gameplay is centered around direct combat, exploration, and manipulating light sources to uncover hidden areas and solve puzzles. The soundtrack, composed by Olivier Derivière, promises to create a connection between mythology, adventure, and a dark atmosphere.

Resonance: A Plague Tale Legacy - Publisher Focus Entertainment und Entwickler Asobo Studio haben bekanntgegeben, dass das Sequel "Resonance" am 27. August 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

Die Handlung setzt fünfzehn Jahre vor den Ereignissen von "A Plague Tale" ein und rückt die junge Sophia in den Mittelpunkt. Sophia macht sich auf die Suche nach Antworten über ihre Herkunft und stößt dabei auf Geheimnisse, die ihre Familie seit langer Zeit umgeben. Ihre Reise führt sie zu einem Ort, der sie bereits seit ihrer Kindheit fasziniert: der sagenumwobene Insel des Minotaurus.

Dort hofft sie, die Wahrheit über ihre Vergangenheit und die Verbindung ihrer Familie zu diesem geheimnisvollen Ort zu entdecken. Doch die Insel entpuppt sich schnell als lebensgefährliches Terrain. Verfolger aus ihrer Vergangenheit bleiben ihr dicht auf den Fersen. Gleichzeitig warten gefährliche Gegner, tödliche Fallen und uralte Rätsel auf sie.

Unterstützung erhält Sophia von ihrer Freundin Leni, die sie auf Teilen ihrer Reise begleitet. Gemeinsam stellen sich die beiden den Herausforderungen einer Insel, die tief in Legenden und Mythen verwurzelt ist. Je tiefer Sophia in die verborgenen Bereiche der Insel vordringt, desto deutlicher wird, dass dort weit mehr verborgen liegt als alte Ruinen. Die Entwickler sprechen von Geheimnissen, die bis in die ältesten Erzählungen der Menschheit zurückreichen.

Eine der größten Besonderheiten des Spiels ist seine Erzählstruktur. Die Geschichte bewegt sich zwischen zwei Zeitaltern. Einerseits erleben Spieler Sophias Abenteuer im Mittelalter, andererseits führen Visionen und Rückblenden in die Zeit der minoischen Kultur. Während ihrer Reise stößt Sophia auf eine rätselhafte Verbindung zu Theseus, dem legendären Helden der griechischen Mythologie.

Obwohl beide Figuren fast 2.000 Jahre voneinander getrennt sind, scheint ein unsichtbares Band zwischen ihnen zu bestehen. Im Verlauf der Geschichte erleben Spieler deshalb Abschnitte aus der Perspektive des berühmten Helden. Laut den Entwicklern warten dort besonders anspruchsvolle Herausforderungen. Gleichzeitig deutet sich in beiden Epochen die Existenz einer dunklen Macht an.

Der neue Trailer zeigt ein Kampfsystem, bei dem Paraden eine zentrale Rolle spielen. Sophia kann schnelle Kombinationen aus Schwert- und Dolchangriffen einsetzen, um Feinde auszuschalten. Auch die Umgebung wird Teil des Kampfgeschehens. Mithilfe eines Enterhakens kann Sophia Gegner zu sich ziehen oder sie in gefährliche Situationen manövrieren.

Neben den Kämpfen bleibt die Erkundung ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Im Mittelpunkt steht die Manipulation von Licht. Spieler müssen verschiedene Lichtquellen nutzen, kombinieren oder umlenken, um neue Wege freizulegen und die Geheimnisse der Insel zu entschlüsseln. Erst wenn diese Herausforderungen gelöst sind, kann Sophia tiefer in die verborgenen Bereiche der Insel vordringen.

Für den Soundtrack kehrt Olivier Derivière zurück. Der Komponist war bereits für die Musik früherer Spiele der Reihe verantwortlich und wurde dafür vielfach gelobt. Laut den Entwicklern wird seine neue Komposition die Verbindung zwischen Mythologie, Abenteuer und düsterer Atmosphäre musikalisch begleiten. Zum Start am 27.

August erscheint "Resonance: A Plague Tale Legacy" für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Darüber hinaus wird das Spiel vom ersten Tag an im Xbox Game Pass verfügbar sein





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