Residenzplatz‑Open‑Air 2024 - Mehr Besucher, höhere Preise, aber kein VIP‑Bereich

Der Residenzplatz in Salzburg wird am kommenden Wochenende mit 12.500 Plätzen pro Abend wieder zur Konzertarena. Neben Stars wie Volbeat, Wolfgang Ambros und Pizzera & Jaus steigen die Kosten für Bier, Longdrinks und Snacks deutlich. Die Veranstalter verzichten bewusst auf Food‑Trucks und VIP‑Bereiche, setzen stattdessen auf mehr Bars und reine Kartenzahlung, während Sicherheit und Öffi‑Anbindung im Fokus stehen.

Der Salzburg er Residenzplatz verwandelt sich am kommenden Freitag und Samstag erneut in eine riesige Open‑Air‑Bühne. In diesem Jahr dürfen pro Abend bis zu 12.500 Besucher das Areal betreten - das sind rund 2.500 Gäste mehr als noch im Vorjahr.

Das Line‑Up verspricht ein abwechslungsreiches musikalisches Programm: International bekannt ist die dänische Rock‑Band Volbeat, der österreichische Kultsänger Wolfgang Ambros und das beliebte Duo Pizzera & Jaus. Während die Musiker das Publikum mit ihren Hits begeistern werden, sorgt vor allem das Preisniveau für lebhafte Diskussionen unter den Konzertgästen. Für ein kühles Bier muss man im Sommer 2024 kräftig in die Tasche greifen: Der halbe Liter kostet 7,40 Euro, zuzüglich eines Becherpfands von drei Euro.

Wer lieber ein großes Weißbier genießt, zahlt 8,50 Euro, und gemixte Longdrinks wie Gin Tonic oder Aperol Spritz kosten jeweils 10,50 Euro. Auch das Mineralwasser mit 0,5 Liter liegt mit 2,90 Euro im höheren Preissegment. Das kulinarische Angebot beschränkt sich auf einfache Snacks - Brezen, Speckstangen und knusprige Knoblauchstangerl stehen zum Verkauf. Auf Food‑Trucks wird bewusst verzichtet, um den Ausschank zu beschleunigen: Die Bars wurden im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, doch das Bezahlen ist ausschließlich bar‑kartenbasiert.

Wer also noch nicht mit Karte ausgestattet ist, sollte rechtzeitig nachlegen. Der Einlass beginnt an beiden Konzertabenden jeweils um 17 Uhr. Abhängig vom gekauften Ticket werden die Besucher über die Zugänge am Alter Markt, Mozartplatz oder Kapitelplatz zum Gelände geleitet. Einen separaten VIP‑Bereich gibt es bewusst nicht, um eine einheitliche Atmosphäre zu wahren.

Sicherheit hat oberste Priorität: Polizeikräfte, ein privater Sicherheitsdienst und zahlreiche Rettungsteams stehen bereit. Das Wetter soll bei den Konzerten mit Sonne und Temperaturen bis knapp 30 Grad mitspielen, sodass das Event bei jeder Witterung stattfinden kann. Besucher werden zudem angehalten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen - das Konzertticket gilt am Veranstaltungstag von 14 bis 24 Uhr zusätzlich als Fahrschein für das Salzburger Stadtgebiet.

Parkplätze vor Ort gibt es nicht, und nur kleine Taschen bis zur Größe von A4 dürfen nach einer Sicherheitskontrolle mitgenommen werden; größere Gepäckstücke, Essen, Getränke, Schirme, Helme, Tiere und große Rucksäcke sind verboten. Trotz der höheren Preise bleibt das Event ein Highlight für Musikliebhaber, die trotz aller Kosten die einzigartige Stimmung im Residenzplatz erleben möchten





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Salzburg Residenzplatz Konzertpreise Openair Sicherheitskonzept

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