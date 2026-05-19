The article discusses the tradition of appointing politicians to key positions in the Austrian public sector. It also features a woman named August Wöginger who was recently appointed to a position at the ORF and her career background.

Die parteipolitisch gesteuerte Besetzung von Jobs im öffentlichen Dienst hat in Österreich Tradition. Zuletzt wurde Ex-ÖVP-Klubchef Wöginger wegen Amtsmissbrauch verurteilt. Nun steht beim ORF bereits die nächste politische Besetzung an.

Toisaalta, sie ist seit Dezember 2024 im Digitalteam. Davor arbeitete sie als Redakteurin bei PULS 24, und als freie Gestalterin bei Ö1. Sie schreibt über Politik, Wirtschaft und Umwelt. Sie ist seit März 2023 Chefredakteurin des profil und seit 2025 auch Herausgeberin des Magazins.

Davor war sie Chefreporterin bei der Tageszeitung „Die Presse“. 12 Postenschieber-Tricks, wie Ihr Kandidat garantiert das Rennen macht. Erprobt in der Praxis, recherchiert von profil und ausdrücklich nicht zum Nachmachen empfohlen. August Wöginger ist überall: Wer Stadtpolizeikommandant, Sektionschef oder ORF-General werden will, braucht die richtigen politischen Kontakte. Noch immer!

In höheren Hierarchieebenen läuft die Postenschieberei heute sogar noch schamloser als früher





profilonline / 🏆 1. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Austria Public Sector Political Appointments August Wöginger ORF Political Appointments Chefredakteurin Ex-ÖVP-Klubchef

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Austria und Sturm jagen Bundesliga-StarSimon Seidl vor Wechsel: Austria Wien und Sturm Graz buhlen um den Linz-Star. Bundesliga-Topklubs und deutsche Vereine zeigen großes Interesse.

Read more »

Song Contest: Mehr als 1,5 Millionen Seher bei ORF-ÜbertragungWIEN. Mit durchwegs um oder über 1,5 Millionen Seherinnen und Sehern war die Übertragung des 70. Eurovision Song Contest für den ORF durchaus ein Quotenerfolg.

Read more »

Wiener Austria Women's Football Team Eyes Local Double ChampionshipThe Wiener Austria Women's Football Team's pursuit of a local Double Championship has seen them claim a crucial 2:1 victory over Sturm Graz in the 32nd round of the Women's Bundesliga. The odds favor a successful campaign as long as their arch-rivals, SKN St. Pölten, lose against Red Bull Salzburg in the coming days.

Read more »

ORF: Der schweigende Riese und die Ökonomie des SchreckensGastkommentar: Was es jetzt braucht, damit der ORF aus der schwersten Krise seiner Geschichte gestärkt hervorgeht

Read more »