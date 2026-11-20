René Haas, Chef von Arm, gilt als möglicher Nachfolger von Jensen Huang. Der Nvidia-Verwaltungsrat prüft Kandidaten für die CEO-Stelle.

René Haas, der derzeitige Leiter des britischen Chipdesigners Arm, gilt als einer der wahrscheinlichsten Kandidaten, um die Nachfolge von Jensen Huang bei Nvidia anzutreten. Laut einem Bericht der Financial Times hat der Verwaltungsrat des US-Halbleiterkonzerns Haas bereits als potenziellen Nachfolger angesprochen. Diese Entwicklung markiert einen entscheidenden Moment für das Unternehmen, das durch den KI-Boom global an Bedeutung gewonnen hat und nun einen neuen Kurs finden muss.

Kandidat mit langjähriger Nvidia-Erfahrung

René Haas ist dem Unternehmen keineswegs fremd, da er bereits zwischen 2006 und 2013 für Nvidia tätig war. In dieser Zeit stieg er innerhalb der Organisation zum Vizepräsidenten und General Manager für das Geschäft mit Computerprodukten auf. Seine spätere Karriere führte ihn nach Großbritannien zu Arm, wo er seit 2022 die Leitung des Unternehmens innehat. Unter seiner Führung werden die dort entwickelten Prozessorarchitekturen weiter in Smartphones und Rechenzentren weltweit eingesetzt.

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Unmittelbarer Führungswechsel im November 2026

Der Grund für die Suche liegt im Rücktritt von Jensen Huang, der Nvidia 1993 mitgegründet und den Konzern mehr als drei Jahrzehnte lang geführt hatte. Am 12. November 2026 trat Huang mit sofortiger Wirkung als Präsident und CEO zurück. Seine Rolle übernahm vorläufig die Finanzchefin Colette Kress, um die operativen Geschäfte bis zur Wahl eines dauerhaften Nachfolgers aufrechtzuerhalten. Der Verwaltungsrat hat zudem laut dem Guardian offiziell ausgeschlossen, dass Jensen Huang in seine Führungsrolle zurückkehrt.

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Konkurrenz durch interne und externe Bewerber

Neben René Haas werden weitere namhafte Branchenexperten als potenzielle Kandidaten gehandelt. Der Nvidia-interne Manager Ian Buck steht auf der Liste, ebenso wie Lisa Su, die Chief Executive Officerin des Wettbewerbers AMD. Der Verwaltungsrat prüft sowohl interne als auch externe Bewerber für die Position, eine offizielle Kandidatenliste existiert jedoch bisher nicht. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen, und unklar bleibt zudem, ob Haas den Posten überhaupt übernehmen würde.

Strategische Weichenstellung für die KI-Zukunft

Die Wahl des neuen Chefs stellt eine wichtige Weichenstellung für Nvidia dar. Jensen Huang prägte den Konzern über Jahrzehnte und trieb die Position als zentrales Unternehmen im weltweiten KI-Boom maßgeblich voran. Der neue CEO muss nun die technologische Entwicklung des Unternehmens weiterführen und die enorme Bedeutung von Nvidia für die gesamte Branche bewahren. Die Suche nach der passenden Führungskraft läuft weiterhin auf Hochtouren, wobei der Fokus auf jemandem liegt, der sowohl technische Expertise als auch strategische Vision mitbringt.