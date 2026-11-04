René Benko vor Gericht: Betrugsvorwürfe und Jagdgewehr im Fokus

René Benko muss sich wegen Betrug und Krida verantworten. Kernpunkte sind eine Millionengarantie für Hans Peter Haselsteiner und ein wertvolles Jagdgewehr am Landesgericht Innsbruck.

René Benko steht am Mittwoch im Landesgericht Innsbruck erneut vor Gericht. Der Gründer der Signa -Gruppe muss sich wegen schwerer Betrugsvorwürfe und betrügerischer Krida verantworten. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft ihm vor, durch falsche Zusicherungen finanziellen Schaden verursacht zu haben. Der Prozessbeginn ist für 8.45 Uhr angesetzt und erstreckt sich über zwei Verhandlungstage.

Millionengarantie als Kernpunkt der Anklage

Zentraler Punkt der Ermittlungen ist ein Geschäftsabschluss aus dem Jahr 2022. Dabei erwarb die Haselsteiner Familien-Privatstiftung Aktien der Signa Development für fünf Millionen Euro. Die Anklage besagt, dass Benko seinen früheren Geschäftspartner Hans Peter Haselsteiner bat, das Geld bereitzustellen, da die ursprünglich geplante Verrechnung mit Dividendenansprüchen nicht funktionierte.

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Benko soll persönlich zugesichert haben, für die Rückzahlung einzustehen, falls die Dividenden nicht ausreichen. Auf Basis dieser Zusage überwies die Stiftung 3,3 Millionen Euro an Signa. Gleichzeitig verzichtete sie darauf, weitere 1,7 Millionen Euro zurückzufordern. Die Staatsanwaltschaft beziffert den Gesamtschaden an Haselsteiner auf fünf Millionen Euro.

Verteidigung leidet Schaden und leugnet Betrug

René Benko bestreitet jeden Betrug. Seine Verteidigung argumentiert, dass der Haselsteiner-Stiftung kein finanzieller Verlust entstanden sei. Man habe lediglich eine bereits fällige Zahlungsverpflichtung erfüllt. Die Anklage geht hingegen davon aus, dass Benko zum Zeitpunkt der Zusicherung bereits seit mehreren Monaten zahlungsunfähig war.

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Laut Anklage hätte das Geld bis zum 30. Juni 2024 zurückgezahlt werden müssen. Tatsächlich geschah dies nicht, da die Signa Holding bereits Ende November 2023 Insolvenz anmelden musste. Die Staatsanwaltschaft bewertet die persönliche Garantie Benkos als wahrheitswidrig, da er die eigene Insolvenzsituation verschleiert haben soll.

Vertrauen und verborgenes Jagdgewehr

Die Beziehung zwischen Benko und Haselsteiner war eng. Der frühere Strabag-Chef und der Immobilienunternehmer galten als enge Freunde. Haselsteiner erklärte in früheren Vernehmungen, man habe sich auf Benko verlassen und dem Gesamtkunstwerk seines Partners vertraut. Diese persönliche Vertrauensbasis steht nun im Zentrum der gerichtlichen Aufarbeitung.

Neben der finanziellen Komponente spielt ein kostbares Jagdgewehr eine Rolle. Die Waffe mit aufwendigen Goldverzierungen soll rund 80.000 Euro wert sein. Der Vorwurf der betrügerischen Krida basiert auf der Annahme, Benko habe die Waffe vor dem Insolvenzverwalter und Gläubigern verborgen, um sie vor dem Verkauf zur Schuldentilgung zu schützen.

Zeugen und hoher Strafrahmen

Hans Peter Haselsteiner wird am Mittwoch als Zeuge aussagen. Es ist die erste Aussage des 82-Jährigen in einem Strafverfahren im Zusammenhang mit der Signa-Pleite. Zusätzlich sind zwölf weitere Zeugen geladen, um die Vorgänge rund um die Transaktionen und die Versteckerei der Waffe zu beleuchten.

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Für René Benko steht viel auf dem Spiel. Er lehnt alle Vorwürfe kategorisch ab. Sollte das Gericht die Anklagepunkte für bestätigt halten, droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Die Aufklärung der Umstände wird nun den Verlauf der kommenden zwei Verhandlungstage bestimmen.