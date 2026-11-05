René Benko erhält zweijährige Haftstrafe wegen Betrugs

Der Signa-Gründer René Benko wurde in Innsbruck wegen schweren Betrugs an der Haselsteiner-Stiftung zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt.

René Benko, der Gründer der Signa Holding, wurde am Donnerstag vom Landesgericht Innsbruck wegen schwerem Betrugs zu einer zusätzlichen Freiheitsstrafe von zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt. Diese Strafe wird zu dem bereits Ende September rechtskräftig gewordenen Urteil hinzugefügt, das ihn wegen betrügerischer Krida zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt hatte. Das Schöffengericht sprach ihn hingegen von einem zusätzlichen Krida-Vorwurf frei, der sich auf ein Jagdgewehr bezog.

Kernvorwurf betrifft Stiftungsbetrug

Der zentrale Anklagepunkt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) betraf eine Garantieerklärung, die René Benko am 6. November 2023 abgegeben haben soll. Kurz vor der Insolvenz der Signa Holding soll er gegenüber Hans Peter Haselsteiner bzw. Vertretern dessen Familienstiftung eine Zusicherung gemacht haben, die zu einem finanziellen Schaden von rund fünf Millionen Euro führte. Die Vertreter der Privatstiftung wurden dazu verleitet, 3,3 Millionen Euro an die Signa Holding GmbH zu überweisen, an der Haselsteiner beteiligt war.

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Zudem soll Haselsteiner davon abgebracht worden sein, die Rückforderung von weiteren 1,7 Millionen Euro zu verfolgen. Das Geld war ursprünglich an eine andere Signa-Tochtergesellschaft, SportScheck, gedacht. Nach der Aussage der Staatsanwaltschaft enthielt die Garantieerklärung unwahre Angaben zur Rückzahlung. Es sei fälschlicherweise zugesagt worden, dass die fünf Millionen Euro spätestens am 30. Juni 2024 als Dividende an die Privatstiftung zurückfließen würden.

Streitige Darstellungen im Prozess

Während des Verfahrens kam es zu einem offenen Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Geschäftspartnern. Am ersten Prozesstag stellten René Benko und Hans Peter Haselsteiner stark divergierende Versionen des Geschehens dar. Benko bestritt die Schuld und erklärte, Haselsteiner lüge, wenn er behaupte, getäuscht worden zu sein. Benko gab an, Haselsteiner habe ihn mit Druck dazu gezwungen, sich für eine Sanierung der Signa-Gruppe zu engagieren, und die Garantie habe er unter erheblichem Druck unterschrieben.

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Im Gegenteil dazu erklärte Hans Peter Haselsteiner als Zeuge, er habe auf die Glaubwürdigkeit der Garantie von René Benko vertraut. In der Vereinbarung sei klar festgehalten gewesen, dass er das Geld zurückerhalten würde. Ohne diese Zusicherung hätte er die Überweisungen nicht getätigt. Haselsteiner betonte, dass Benko ihm versichert habe, das Geld aufbringen zu können, und er zu keinem Zeitpunkt daran gedacht habe, dass dies nicht der Fall sein könnte.

Rechtlicher Kontext und weitere Urteile

Die zusätzliche Haftstrafe von zwei Jahren wird zur bereits rechtskräftigen Verurteilung wegen betrügerischer Krida hinzugerechnet. Dieses frühere Urteil betraf eine Schenkung in Höhe von 300.000 Euro an die Mutter von René Benko sowie eine Mietvorauszahlung von rund 360.000 Euro für eine Villa auf der Innsbrucker Hungerburg. Die Summe der unbedingten Freiheitsstrafen beläuft sich damit auf insgesamt fünf Jahre.

Zudem wurde zuletzt ein weiterer Krida-Schuldspruch vom Obersten Gerichtshof bestätigt. Dabei war Benko im Dezember 2025 zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. In diesem Verfahren ging es darum, dass Benko Gläubigern Uhren und Manschettenknöpfe vorenthalten haben soll. Durch die Zusammenführung der unbedingten Strafen aus den verschiedenen Verfahren ergibt sich für den Industriellen eine erhebliche Inhaftierungsdauer, wobei der Freispruch im Zusammenhang mit dem Jagdgewehr im Wert von rund 80.000 Euro keine Auswirkungen auf die Gesamtstrafe hat.