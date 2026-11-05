Renate Kremser wird erste Bürgermeisterin von Emmersdorf

Renate Kremser folgt auf Georg Ertl als neue Bürgermeisterin von Emmersdorf. Sie übernimmt die Marktgemeinde mit angespannter Finanzlage und hohen Erwartungen.

Die Marktgemeinde Emmersdorf hat mit Renate Kremser eine neue politische Führung gefunden. Am Mittwoch, dem 4. November, wählte der Gemeinderat die Juristin der ÖVP einstimmig zur Bürgermeisterin. Kremser ist die erste Frau in dieser Funktion in der Geschichte der Gemeinde und folgt damit auf Georg Ertl, der sein Amt überraschend niedergelegt hat.

Die finanzielle Ausgangslage der Gemeinde

Der Übergang von Georg Ertl zu Renate Kremser markiert nicht nur einen personellen Wechsel, sondern auch eine Phase großer Unsicherheit. Die finanzielle Situation der Gemeinde ist derzeit angespannt und stellt die neue Amtsinhaberin vor erhebliche Herausforderungen. Kremser stellt klar, dass sie sich der schwierigen Lage bewusst ist und die kommenden Monate kritisch begleiten wird. Ausgaben und bestehende Verpflichtungen sollen nun einer strengen Prüfung unterzogen werden.

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Es wird erwartet, dass die Gemeindeverwaltung in den nächsten Monaten drastische Einsparungen vornehmen muss. Da nicht alle Maßnahmen gleichzeitig umsetzbar sind, wird Kremser schwierige Entscheidungen treffen müssen, die die Lebensqualität der Bürger berühren könnten. Welche konkreten Projekte von Kürzungen betroffen sein werden, bleibt vorerst im Verborgenen.

Die Motivation und das Vertrauen der Partei

Dass Renate Kremser einmal die Spitze der Gemeinde übernehmen würde, hatte sie selbst nicht erwartet. Nach dem Rücktritt von Georg Ertl am 21. September suchte die ÖVP-Fraktion dringend Nachfolgeoptionen. Innerhalb der Fraktion wurden rasch Gespräche über die Besetzung geführt, wobei sich schließlich die Stimme für Kremser entschied. Sie selbst betont, dass die geschlossene Unterstützung und das klare Vertrauen ihrer Parteikollegen sie in ihrer Entscheidung bestärkt haben.

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Kremser erklärt, dass sie die Frage nach ihrer Kandidatur sorgfältig abgewogen hat, bevor sie zustimmte. Die politische Verantwortung liegt ihr nun nicht nur aufgrund des Parteivertrauens, sondern auch wegen ihrer fachlichen Qualifikation in der Hand. Die Marktgemeinde hofft, dass ihre Entschlossenheit und ihr Wille zur Transparenz die Bürger während der Übergangsphase beruhigen.

Fachliche Kompetenz aus der Landesverwaltung

Ein entscheidender Vorteil für Renate Kremser bei der Wahrnehmung ihres neuen Amtes ist ihre berufliche Vorbildung und Erfahrung. Als Juristin arbeitet sie derzeit in der Landesamtsdirektion des Landes Niederösterreich. Dort hat sie umfassendes Wissen über rechtliche Fragestellungen und behördliche Abläufe gesammelt. Dieses tiefgehende Verständnis von Verwaltungsroutinen will sie nun direkt in das Gemeindeamt von Emmersdorf einbringen.

Ihr Ansatz ist geprägt von der Überzeugung, dass politische Entscheidungen sorgfältig vorbereitet und für die Bevölkerung vollständig nachvollziehbar sein müssen. Kremser möchte dabei nicht nur auf Paragrafen und trockene Verwaltungsvorschriften reduziert werden. Sie betont, dass Gemeindepolitik auch zwischenmenschliche Aspekte umfasst und einen offenen Dialog mit den Bürgern erfordert.

Herausforderungen und die Zukunftsvision

Die Nachfolge von Georg Ertl, der sein Amt erst 2025 übernommen hatte, fiel für Kremser in eine Zeit, die von gesundheitlichen und familiären Gründen seines Vorgängers geprägt war. Ertl zog sich bereits im September 2026 aus dem Amt zurück, womit die Position monatelang vakant war. Nun liegt die Verantwortung für die weitere Entwicklung vollständig bei Renate Kremser.

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Für die erste Bürgermeisterin in der Geschichte von Emmersdorf beginnt ihre Amtszeit unter erschwerten Vorzeichen. Sie verspricht, Bewährtes in der Gemeindepolitik fortzuführen und notwendige Veränderungen mit dem nötigen Augenmaß anzugehen. Der Fokus liegt dabei auf der Stabilisierung der Finanzen bei gleichzeitiger Wahrung des sozialen Zusammenhalts in der Marktgemeinde.