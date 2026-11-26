Bei einem Vollbrand in Engelburg am 25. November 2026 brannte eine Remise in der Gemeinde Gaiserwald vollständig nieder. Die Feuerwehr setzte rund 60 Einsatzkräfte ein, um das Feuer zu löschen und ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern.

Am frühen Morgen des 25. November 2026 ereignete sich in der Gemeinde Gaiserwald im Kanton St. Gallen ein schwerwiegender Brandvorfall, der zu erheblichen Schäden führte. In der Nacht zuvor, kurz nach 1 Uhr, ging eine Alarmmeldung bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen ein, die ein brennendes Gebäude im Weiler Engelburg betraf. Dort stand eine Remise bereits teilweise in Vollbrand, als die ersten Rettungskräfte eintrafen. Glücklichlicherweise blieb das Unglück ohne menschliche Verluste, da niemand verletzt wurde.

Intensive Löscharbeiten in Engelburg

Die Kantonspolizei St.Gallen, die zuständige Feuerwehr sowie der vorsorglich aufgebotene Rettungsdienst waren im Einsatz. Rund 60 Angehörige der Feuerwehr kämpften gegen die Flammen, um ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Trotz schwieriger Bedingungen gelang es den Löschkräften, die Brandherde unter Kontrolle zu bringen. Die Lage des Brandorts erwies sich dabei als besondere Herausforderung für die Wasserversorgung, was die Löscharbeiten erschwerte. Bis 7:30 Uhr morgens dauerten die Maßnahmen an.

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Umfassende Zerstörung der Remise

Das betroffene Gebäude im Lindenhof von Engelburg wurde durch den Brand vollständig zerstört. Die Flammen hatten so viel Schaden angerichtet, dass die Remise abgebrochen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt, was einen finanziellen Verlust hohen Ausmaßes darstellt. Die Kantonspolizei St.Gallen hat daraufhin sofort Ermittlungen zur genauen Brandursache eingeleitet, um die Ursachenklärung voranzutreiben.

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Koordinierte Rettungseinsätze vor Ort

Bei den Rettungsmaßnahmen spielte die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte eine entscheidende Rolle. Die Feuerwehr stellte sicher, dass keine Menschen gefährdet waren, obwohl das Gebäude im Vollbrand stand. Der Rettungsdienst wurde vorsorglich aufgeboten, blieb aber aufgrund der fehlenden Verletzten ohne direkten medizinischen Einsatz. Die Feuerwehrflammen konnten die Ausbreitung auf weitere Strukturen erfolgreich eindämmen, was die Situation stabilisierte.

Ausblick und weitere Maßnahmen

Die Kantonspolizei St.Gallen führt weiterhin Ermittlungen durch, um die Ursachen des Brandes zu klären. Die genaue Ursache ist noch unklar, doch die Behörden arbeiten daran, alle Umstände zu rekonstruieren. Der Abbruch der Ruine und die Sicherung der Umgebung werden die nächsten Schritte sein. Die Bewohner der Gemeinde Gaiserwald können nun mit den Folgen des Unglücks umgehen, während die Behörden den Normalzustand wiederherstellen.