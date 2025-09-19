Rembetiko - The Blues of Greece: George Dalaras im Wiener Konzerthaus

Der griechische Musiker George Dalaras bringt am Samstagabend seine musikalische Reise durch die Welt des Rembetiko, dem griechischen Blues, ins Wiener Konzerthaus. Das Konzert vermittelt Einblicke in die Geschichte, die Ausdrucksweise und die Relevanz des Genres.

Der griechische Musik er George Dalaras tritt am Samstagabend im Wiener Konzerthaus auf. Das Konzert, unter dem Titel „ Rembetiko – The Blues of Greece“, verspricht einen Einblick in die Welt des griechischen Blues . Für viele Wiener ist Rembetiko vielleicht vor allem der Name eines Lokals mit beeindruckendem Sonnenuntergang an der Copa Cagrana. Doch hinter dem Begriff verbirgt sich ein bedeutendes Musik genre, das vor rund hundert Jahren entstanden ist.

Genau genommen wurde welches durch die Flucht von 1,3 Millionen griechischen Flüchtlingen aus Kleinasien nach Athen, Piräus und Thessaloniki im Jahr 1922 geboren. Diese Menschen lebten in großer Armut und fanden Anschluss an die ärmsten Schichten der Arbeiterklasse in den griechischen Städten. Die Musik, die sie schufen, trug oft wehmütige, aber auch erotische Züge und schilderte das Leben der Außenseiter und eines untergründigen Milieus. Rembetiko mischt musikalisch Elemente osteuropäischer Folklore mit Blues und Langsammelodien. Die Genrebezeichnung, wahrscheinlich abgeleitet vom türkischen Wort „Rembet“, was „aus der Gosse“ bedeutet, ist nicht mit Sicherheit geklärt. Eine systematische Notationsform des Genres gab es nicht.Alles wurde mündlich weitergegeben und vieles, sowohl die Musik als auch die Texte und Interpretationen, war improvisiert. Ein Stück beginnt meist mit einem Instrumentalsatz, das zwischen einer und zwanzig Minuten dauern kann und die Stimmung etabliert. Darüber wird dann in der Regel improvisiert gesungen. Die Musiker saßen in Tavernen, im Halbkreis beieinander, und die Sänger schilderten die Freuden und Leiden des Lebens am Rande der Gesellschaft. Heute verschwanden diese Slums, während Rembetiko ungeachtet der Sozialverbesserungen weiterhin blüht und gedeiht. Zu seinen unbeirrbaren Gönnern zählt Giorgios Dalaras, der sich in manchen Phasen seiner Karriere auch als George Dalaras nannte. Der heute 75-jährige ist einer der Künstler, die den Rembetiko in den 1970er Jahren wiederaufleben ließen.Ist diese Musik heute nur noch nostalgische Erinnerung? ‘Eine starke Kunst hat keine Grenzen. Sie lebt über Generationen hinweg,’ sagte Dalaras einmal in einem Interview. ‘Die Globalisierung kann niemanden aufhalten, aber wir müssen unsere eigene Identität bewahren.’ Besonders junge Menschen spürten heute Angst, ‘sie suchen die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die Sicherheit einer gemeinsamen Kultur.’ Dalaras stellt den „Blues der Griechen“ insofern in einen überraschenden Kontext: ‘Wenn das alles zu Fast Food wird, kriegen wir Bauchschmerzen. Dagegen hilft Rembetiko.





