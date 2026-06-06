Remake von Resident Evil Code: Veronica angekündigt

Capcom hat ein Remake des Klassikers Resident Evil Code: Veronica für 2027 angekündigt. Das Spiel wird mit der RE Engine entwickelt und für Next-Gen-Konsolen sowie PC erscheinen. Die Handlung folgt Claire Redfield auf der Zombie-Insel Rockfort.

Capcom hat die Entwicklung eines Remake s von Resident Evil Code: Veronica angekündigt. Das neue Spiel trägt den schlichten Namen Resident Evil Veronica und soll im Jahr 2027 erscheinen.

Wie heise.de berichtet, wird das Remake auf Capcoms hauseigener RE Engine entwickelt, die bereits die jüngsten Serienteile antrieb. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und über Steam für den PC. Die Handlung des Remakes spielt im Jahr 2019 und führt auf die abgelegene, von Zombies überrannte Gefängnisinsel Rockfort, wo Claire Redfield nach ihrem Bruder Chris sucht. Das Original Resident Evil Code: Veronica erschien im Februar 2000 für Segas Dreamcast.

Es war der erste Serienteil, der nicht zuerst auf einer PlayStation-Konsole startete. Zudem war es das erste Resident Evil mit Echtzeit-3D-Grafik statt vorgerenderten Hintergründen. Mit Veronica setzt Capcom seine erfolgreiche Serie an Neuauflagen fort. In den vergangenen Jahren erschienen moderne Remakes von Resident Evil 2 (2019), Resident Evil 3 (2020) und Resident Evil 4 (2023).

Erst im Februar war mit Resident Evil Requiem ein neuer Hauptteil erschienen





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