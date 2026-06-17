Rekordzahl an Wildtieren bei Tierschutz Austria: Über 700 Tiere im Mai aufgenommen

Die Wildtierstation von Tierschutz Austria verzeichnet einen nie dagewesenen Ansturm: Mehr als 700 verletzte oder verwaiste Wildtiere wurden allein im Mai in Vösendorf und Gloggnitz aufgenommen. Die Zahlen verdeutlichen die zunehmende Gefährdung der heimischen Tierwelt durch menschliche Einflüsse.

Hasenbabys, Rehkitze, Störche, Füchse, Eichhörnchen und viele Singvögel werden bei Tierschutz Austria kompetent betreut und wieder ausgewildert, wenn sie wieder fit sind. Mehr als 700 Wildtiere aller Art wurden in Vösendorf und Gloggnitz von Tierschutz Austria im Mai aufgenommen - ein absoluter Rekord .

Der Monat Mai schlägt mit einer absoluten Rekordzahl von mehr als 700 Wildtieren bei Tierschutz Austria zu Buche. So viele, mit rund 350 Tieren hat sich die Aufnahmezahl mehr als verdoppelt. Zum Vergleich: In den Vorjahren lagen die Saisonzahlen bei 1.800 bis 2.000 Tieren zusammen. Besonders alarmierend: Die Anzahl der aufgenommenen Tiere im Mai übertrifft bereits das gesamte Aufkommen der vorherigen Saison.

"Dies ist ein deutliches Indiz dafür, dass immer mehr Wildtiere in unserer Region gefährdet sind und auf Hilfe angewiesen sind. Wir befinden uns derzeit mitten in der intensiven Wildtiersaison, in der vor allem junge Vogerl, Eichhörnchen und Rehkitze gerettet werden müssen", so die Mitarbeiter der Wildtierstation. Ein Jäger übergab der Station ein Rehkitz, dessen Mutter bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Das Tier wird nun über das Team Tierschutz in das Tierheim gebracht.

"Es ist großartig, dass Jäger und Tierschützer Hand in Hand arbeiten, um verwaisten oder verletzten Tieren eine Chance zu geben", so das Team der Wildtierstation. Die steigenden Zahlen sind ein klarer Weckruf: Lebensraumverlust, Straßenverkehr, Jagd, Wildtierkriminalität und andere menschliche Einflüsse setzen der heimischen Fauna massiv zu. Die Wildtierstation ist jedoch auf die Unterstützung der Öffentlichkeit angewiesen - sei es durch Spenden, ehrenamtliches Engagement oder achtsames Verhalten in der Natur und im Umgang mit Tieren.

Jede Hilfe zählt, um den wilden Bewohnern Österreichs eine Überlebenschance zu geben





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