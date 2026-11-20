Am 19. November 2026 sorgten extreme Stürme und Rekordtemperaturen in Kroatien für Chaos. Die Adria überflutete Küstenstädte bei Windgeschwindigkeiten über 100 km/h.

Der 19. November 2026 ging als einer der ungewöhnlichsten Wettertage in die Geschichte Kroatien s ein. An diesem Donnerstag prallten extreme meteorologische Phänomene aufeinander, die sowohl die Temperaturen als auch die Windverhältnisse in bisher unbekannte Extrembereiche steigerten. Die Kombination aus hohen Luftdruckunterschieden und heftigen Stürmen führte zu erheblichen Überflutungen in küstennahen Gebieten der Adria.

Extreme Temperaturspanne an einem Tag

Die Thermometer zeigten eine historisch hohe Spannweite von mehr als 15 Grad innerhalb eines einzigen Tages. Auf der Insel Vis verzeichnete die Wetterstation in Komiža einen Wert von 22,8 Grad Celsius. Dies stellte die höchste jemals in den Abendstunden der zweiten Novemberhälfte gemessene Temperatur dar. Auch an anderen Stationen kletterten die Werte stark: In Jesenice, auf der Insel Korčula, in Makarska, Split und Dubrovnik wurden Temperaturen von über 20 Grad registriert. Selbst in Šestanovac auf 231 Metern Höhe lag das Thermometer noch bei 21,1 Grad.

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Gleichzeitig blieben die Gebirgsregionen deutlich kühler. Auf dem Sinjal, dem höchsten Gipfel des Dinarischen Gebirges, stieg das Maximum nur auf 7,5 Grad an. Diese Diskrepanz von mehr als 15 Grad zwischen Komiža und dem Sinjal unterstreicht die Ausnahmigkeit der Wetterlage. Bemerkenswert war zudem, dass die überdurchschnittlich warmen Temperaturen bis weit in den Abend reichten. An einigen Orten in Zentral- und Süddalmatien lagen die Werte sogar nach 19 Uhr noch über 20 Grad.

Stürme aus vier Himmelsrichtungen

Parallel zu den Temperaturrekorden tobten heftige Stürme aus allen Himmelsrichtungen über das Land. Am Tag dominierte zunächst der Jugo, ein Südwind. Im Laufe des späten Nachmittags drehte die Windrichtung jedoch schlagartig. Der Jugo verwandelte sich in den Lebić, einen Südwestwind, der anschließend in einen Westwind, die Pulenta, überging und schließlich zum Tramontana, einem Nordwind, wurde.

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Die stärksten Winde wurden in Prevlaka registriert. Dort tobte der Lebić mit Sturmstärken von über 100 Kilometern pro Stunde. Diese massiven Windgeschwindigkeiten trugen maßgeblich zur destabilisierung der Wetterlage bei. Die schnellen Änderungen in der Windrichtung und die damit verbundenen Druckunterschiede schufen eine extrem volatile meteorologische Situation, die die Vorhersagemodelle herausforderte und die lokalen Bedingungen rasant verschlechterte.

Überflutungen an der dalmatinischen Küste

Die extremen Druckunterschiede führten am späten Nachmittag und in den Nachtstunden zu einem deutlichen Anstieg des Meeresspiegels an der Adria. Das Meer stieg über die Ufer und überflutete die Küstenbereiche von Stari Grad und Trogir. In Stari Lag der Meeresspiegel um 48 Zentimeter über dem Durchschnittswert an. Diese Flutwelle zerstörte Infrastruktur und führte zu erheblichen Schäden in den betroffenen Gemeinden.

Die Kombination aus Sturmflut und den bereits genannten meteorologischen Rekordeigenschaften macht diesen Tag zu einem einzigartigen Ereignis in der kroatischen Wettergeschichte. Die Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung waren unmittelbar spürbar. Die Warnungen der meteorologischen Dienste kamen oft zu spät, um die extremen Spitzenlasten abzufedern, da sich die Wetterlage innerhalb weniger Stunden drastisch änderte.

Ausblick: Rückkehr des Jugo am Sonntag

Der Freitag versprach zunächst eine Beruhigung der Lage. Er werde weniger windig als der Donnerstag sein und nur geringfügig kühler werden. Am Samstag war dann viel Sonnenschein zu erwarten, wobei vereinzelt ein kurzer, leichter Schauer nicht ausgeschlossen werden konnte. Diese Phase der relativen Stabilität diente jedoch nur als kurze Pause.

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Am Sonntag kehrte ein starker bis sehr starker Jugo zurück. Dieser Wind war begleitet von Regen, was die Wetterlage erneut deutlich verschärfte. Die Rückkehr des Jugo markierte das Ende der chaotischen Witterung vom Donnerstag und leitete eine neue Phase intensiver Niederschläge und stürmischer Bedingungen ein. Die Meteorologen betonen, dass solche rapiden Wechsel in der zweiten Novemberhälfte außergewöhnlich sind und besondere Vorsicht erfordern.