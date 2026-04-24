Rekordverbrauch: Österreichs Flugverkehr setzt neue Negativrekorde bei Kerosin und CO₂-Emissionen

Im Jahr 2025 erreichte der Kerosinverbrauch im österreichischen Flugverkehr erstmals über eine Million Tonnen, was zu einem Anstieg der CO₂-Emissionen auf 3,15 Millionen Tonnen führte. Der VCÖ fordert dringende Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs und zur Förderung umweltfreundlicherer Alternativen.

Der österreichische Flugverkehr hat im Jahr 2025 einen besorgniserregenden Rekord verzeichnet: Erstmals wurde ein Kerosin verbrauch von über einer Million Tonnen erreicht. Eine detaillierte Analyse des Verkehrsclubs Österreich ( VCÖ ), basierend auf Daten des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET), zeigt, dass insgesamt 1.004 Millionen Tonnen Kerosin getankt wurden.

Dies übertrifft den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2019 deutlich und stellt eine Steigerung von rund sechs Prozent gegenüber 2024 und sogar einen Anstieg von etwa 18 Prozent im Vergleich zu 2023 dar. Dieser massive Anstieg des Kerosinverbrauchs geht Hand in Hand mit einem ebenso alarmierenden Anstieg der CO₂-Emissionen.

Der VCÖ beziffert die durch den Flugverkehr verursachten Treibhausgasemissionen im Jahr 2025 auf 3,15 Millionen Tonnen – eine Zunahme von 180.000 Tonnen gegenüber dem Vorjahr und von 470.000 Tonnen im Vergleich zu 2023. Diese Entwicklung unterstreicht die dringende Notwendigkeit, Maßnahmen zur Reduzierung der Umweltauswirkungen des Luftverkehrs zu ergreifen. Ein weiterer kritischer Punkt, den der VCÖ hervorhebt, ist die steuerliche Bevorzugung von Flugtreibstoff. Im Gegensatz zu Benzin oder Diesel unterliegt Kerosin nicht der Mineralölsteuer.

Eine Berechnung des VCÖ, basierend auf dem Steuersatz von Eurosuper, ergibt für das Jahr 2025 eine Steuerbegünstigung für den Flugverkehr von rund 605 Millionen Euro. Diese Subventionierung des Flugverkehrs verzerrt den Wettbewerb und trägt dazu bei, dass die tatsächlichen Umweltkosten nicht in den Preis der Flugtickets einfließen. Angesichts der wachsenden Besorgnis über mögliche Kerosinengpässe – die Internationale Energieagentur hat kürzlich vor einer Knappheit gewarnt – betont der VCÖ die Notwendigkeit politischer Maßnahmen.

Der Verband fordert die Politik auf, rasch Schritte zu unternehmen, um den Kerosinverbrauch zu reduzieren und alternative Verkehrsmittel zu fördern. Dies beinhaltet die Stärkung von Bahn- und Busverbindungen als Alternativen zum Flugverkehr, insbesondere auf Kurzstrecken. Der VCÖ schlägt eine Reihe von kurz- und langfristigen Maßnahmen vor, um den Kerosinverbrauch und die damit verbundenen Emissionen zu senken. Zu den kurzfristigen Maßnahmen gehört eine Reduktion von Privatjet-Flügen auf EU-Ebene, da diese einen unverhältnismäßig hohen Anteil am Kerosinverbrauch und den Emissionen haben.

Darüber hinaus sollten Kurzstreckenflüge verstärkt auf Bahn und Bus verlagert und Geschäftsreisen häufiger durch Videokonferenzen ersetzt werden. Eine Analyse der Flugstrecken am Flughafen Wien zeigt, dass ein erhebliches Potenzial für eine Verlagerung auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel besteht: Im Jahr 2024 legten 43 Prozent der Passagiere weniger als 1.000 Kilometer zurück. Die am häufigsten frequentierte Verbindung führte mit 4.360 Flügen nach Frankfurt, einer Stadt, die nur rund 640 Kilometer entfernt liegt.

Langfristig fordert der VCÖ den Ausbau internationaler Bahnverbindungen innerhalb der EU sowie verbesserte Buchungsmöglichkeiten, um Bahnreisen attraktiver zu gestalten. Zudem soll die Produktion von synthetischem, nicht-fossilem Kerosin vorangetrieben werden, um eine nachhaltigere Alternative zu herkömmlichem Flugtreibstoff zu schaffen. Nur durch eine Kombination aus kurzfristigen Verhaltensänderungen und langfristigen strukturellen Anpassungen kann der Kerosinverbrauch und die Umweltauswirkung des Flugverkehrs nachhaltig reduziert werden





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flugverkehr Kerosin CO₂-Emissionen Umwelt VCÖ Nachhaltigkeit Klimawandel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

6.000 Freibier! Wiener verschenkt Getränke und EssenLebensmittelrettung Wien: Täglich werden bis zu 25 Tonnen Essen gerettet und an alle verteilt. Hilfe gegen Teuerung, weniger Verschwendung.

Read more »

Sattelzug war um mehr als acht Tonnen überladenWeit über die Ladefläche eines Lkw ragten gleich zwei Baumstämme hinaus. Das Gespann war dadurch trotz Sonderregelungen für den Rundholztransport ...

Read more »

Billa, Penny & Co: Das ändert sich jetzt beim EinkaufRekord-Investitionen: Rewe investiert 1,5 Mrd. Euro in Billa, Penny & Co in Österreich. Mehr Frische, Bio, Modernisierung und neue Filialen bis 2027.

Read more »

Flugchaos und hohe Ticketpreise: Wofür Vielflieger ihre Meilen jetzt nutzen können, verrät ein ExperteDer Krieg im Nahen Osten hat den internationalen Flugverkehr massiv belastet. Das können Vielflieger jetzt tun, um sich gegen die Unsicherheit abzusichern.

Read more »

Der Algorithmus bestimmt: Wie Netflix & Co. unsere Sehgewohnheiten manipulierenStreaming-Dienste analysieren Nutzerdaten, um Inhalte zu erstellen, die möglichst viele Zuschauer fesseln. Dies führt zu vorhersehbaren Produktionen und gefährdet die kreative Vielfalt.

Read more »

Kerosin-Rekord in Österreich: Flugverkehr belastet KlimaAlle Nachrichten aus Vorarlberg und den Gemeinden sowie aktuelle News aus Österreich und der Welt mit vielen Themen wie Sport, Politik, Stars, uvm.

Read more »