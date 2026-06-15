Rekordpreise bei der 48. Leitz Photographica Auction: Leica-Kameras als wertvolle Sammlerstücke

Die 48. Leitz Photographica Auction begeisterte Sammler weltweit mit extrem hohen Zuschlagspreisen für seltene historische Leica-Modelle und exklusive moderne Sondereditionen.

Die Welt der hochwertigen Fotografie und des exklusiven Sammelns erlebte am 13. Juni ein besonderes Highlight. Im Rahmen der 48. Leitz Photographica Auction bewiesen Experten und Liebhaber erneut, dass historische Kameras weit mehr als bloße technische Instrumente sind; sie werden heute als wertvolle Kunstobjekte und Investitionsanlagen betrachtet.

Den absoluten Spitzenplatz der Versteigerung belegte eine Leica MP-33 aus dem Jahr 1957. Dieses Modell, das ursprünglich für die Anforderungen professioneller Reportagefotografen konzipiert wurde, erzielte einen beeindruckenden Gesamtpreis von 600.000 Euro inklusive des Auktionsaufgeldes. Die Seltenheit dieses Modells ist beachtlich, da weltweit lediglich 402 Exemplare gefertigt wurden. Besonders begehrt sind dabei die schwarz lackierten Versionen, von denen nur 141 existieren.

Das versteigerte Stück wurde ursprünglich im Juli 1957 an einen schwedischen Händler geliefert und wurde zusammen mit einem passenden Schnellaufzug sowie einem hochwertigen Summicron-Objektiv verkauft. Ein weiterer bemerkenswerter Moment der Auktion war der Verkauf eines außergewöhnlichen Prototyps, der Leica Ig mit der Seriennummer 750000. Diese Kamera, die etwa im Jahr 1953 entstand, repräsentiert eine wichtige Entwicklungsstufe der damaligen Schraubgewinde-Kameras und zeichnet sich durch eine markante, erhöhte Blitzplattform auf der Oberseite aus.

Aufgrund ihrer Einzigartigkeit und der besonderen runden Seriennummer stieg der Preis auf 540.000 Euro inklusive Premium. Doch die größte Überraschung des Vormittags war zweifellos die Leica IIIb aus dem Jahr 1938 in schwarzer Lackierung. Während die Experten den Wert ursprünglich auf etwa 32.000 bis 36.000 Euro geschätzt hatten, kletterte der Endpreis in einem Bieterrausch auf 312.000 Euro.

Der Grund für diese enorme Wertsteigerung liegt in der extremen Seltenheit: Laut den offiziellen Leica-Archiven wurden von dieser spezifischen schwarzen Variante insgesamt nur fünf Exemplare produziert. Diese Kameras wurden unter dem internen Namen 'Ludoo schwarz' nach New York verschifft. Dass das Modell gemeinsam mit einem originalen Objektiv und einer schwarzen Ledertasche angeboten wurde, steigerte die Attraktivität für die Bieter massiv. Interessanterweise beschränkt sich die Begeisterung der Sammler nicht nur auf historische Raritäten.

Auch jüngere Sondereditionen verzeichnen mittlerweile signifikante Wertsteigerungen über ihren ursprünglichen Ladenpreis hinaus. So wurde ein Set der Leica M6 Black Paint 'Leitz Auction' aus dem Jahr 2023 für 48.000 Euro versteigert, obwohl der ursprüngliche Preis bei knapp 26.000 Euro lag. Ähnlich verhielt es sich mit der Leica M Edition 70 aus dem Jahr 2024, die einen Zuschlag von 36.000 Euro erzielte. Besonders extrem war die Preisentwicklung bei der Leica MP 10323 'Meister Edition Berlin' aus dem Jahr 2017.

Dieses Set, das anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Leica Stores in Berlin in einer Auflage von nur zehn Stück erschien, wurde für 132.000 Euro verkauft, was den Schätzwert von maximal 30.000 Euro weit übertraf. Neben den kommerziellen Erfolgen gab es auch eine soziale Komponente: Ein Prototyp der Leica M10-P Safari aus dem Jahr 2018, erkennbar an einer hellgrünen Lackierung, wurde für 16.000 Euro versteigert. Der gesamte Erlös dieses Loses floss ohne Abzug eines Aufgeldes an die Hilfsorganisation Licht ins Dunkel.

Alexander Sedlak, der Geschäftsführer des Auktionshauses Leitz Photographica Auction, zeigte sich mit den Ergebnissen äußerst zufrieden. Er wertete die hohen Preise als Bestätigung für die intensive Arbeit der letzten Jahre und betonte, dass die Leidenschaft für die Geschichte der Fotografie ungebrochen sei. Die Kombination aus technischer Präzision und historischer Bedeutung mache diese Objekte so attraktiv. Das Auktionshaus blickt bereits voller Vorfreude auf zukünftige Termine.

So wird am 9. Oktober die Fotografie-Auktion 'Perspectives' in der Leica Galerie Wien stattfinden. Den krönenden Abschluss des Jahres bildet die 49. Leitz Photographica Auction, die am 28.

November erneut in der Leica Welt in Wetzlar über die Bühne gehen wird. Damit bleibt die Region Wetzlar ein zentraler Knotenpunkt für weltweite Sammler und Liebhaber der Marke Leica





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