Rekordnachfrage für WM-Tickets 2026: Millionen Fans bewerben sich

Über 4,5 Millionen Fans aus 216 Ländern bewerben sich in der ersten Phase für Tickets zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika. Die Anmeldung war in dieser Phase exklusiv mit Visa-Karte möglich. Weitere Verkaufsphasen folgen.

Die Nachfrage nach Tickets für die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika ist riesig. In der ersten Vorverkauf sphase, die für viele Fans die erste Chance auf Eintrittskarten darstellte, haben sich über 4,5 Millionen Interessenten aus 216 verschiedenen Ländern beworben. Dies zeigt das enorme Interesse an dem Turnier, das in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ausgetragen wird.

Der Großteil der Anmeldungen kam aus den drei Gastgeberländern selbst, was die lokale Begeisterung für das Sportereignis unterstreicht. Ein bemerkenswerter Aspekt dieser ersten Verkaufsphase war die exklusive Nutzung von Visa-Karten für die Anmeldung. Dieser Umstand ist auf die Partnerschaft zwischen dem Zahlkartenanbieter und dem Weltfußballverband FIFA zurückzuführen, wobei Visa als Sponsor fungiert. Nach der abgeschlossenen Ziehung werden die erfolgreichen Bewerber über ein Datum und ein Zeitfenster informiert, in dem sie die Möglichkeit haben, Tickets zu erwerben – sofern diese noch verfügbar sind. Die Tatsache, dass eine erfolgreiche Bewerbung in der Ziehung nicht automatisch den Erwerb von Tickets garantiert, unterstreicht die hohe Nachfrage und die begrenzte Anzahl an verfügbaren Karten.\Die komplizierten Abläufe des Ticketverkaufs für die WM 2026 zeigen das große Interesse. Nach der ersten Phase, die ausschließlich auf Visa-Karten basierte, sind weitere Verkaufsphasen geplant, die den Zugang zu Tickets für ein breiteres Publikum ermöglichen sollen. Diese Phasen werden in den kommenden Monaten gestaffelt stattfinden, beginnend im Oktober. Die nächste Anmeldephase für die sogenannte Frühticketziehung startet am 27. Oktober. Im Anschluss daran beginnt der eigentliche Ticketverkauf, der voraussichtlich zwischen Mitte November und Anfang Dezember stattfinden wird. Diese Phase wird für viele Fans eine weitere Gelegenheit darstellen, sich Eintrittskarten für die begehrte Veranstaltung zu sichern. Die dritte Verkaufsphase wird nach der Gruppenauslosung eingeleitet, die am 5. Dezember in Washington stattfindet. Diese Auslosung wird die Gruppen für das Turnier festlegen und somit auch das Interesse der Fans an bestimmten Spielen und Spielorten verstärken. Die FIFA plant somit, verschiedene Phasen einzuführen, um dem großen Interesse gerecht zu werden und eine möglichst faire Verteilung der Tickets zu gewährleisten. Die genauen Details zu den Ticketpreisen und -kontingenten in den verschiedenen Phasen wurden zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt gegeben, was bei vielen Fans zu Ungewissheit bezüglich der Kosten und der Verfügbarkeit von Tickets geführt hat. Die dynamische Preisgestaltung, die von der FIFA für dieses Turnier angedeutet wurde, könnte die Preise je nach Nachfrage und Spielart beeinflussen.\Die Organisation des Ticketverkaufs für die WM 2026 spiegelt die komplexe Natur des Events wider. Die exklusive Partnerschaft mit Visa in der ersten Verkaufsphase wirft Fragen nach der Fairness und dem Zugang für Fans auf, die möglicherweise keine Visa-Karte besitzen. Die FIFA rechtfertigt diese Entscheidung wahrscheinlich mit den finanziellen Vorteilen, die die Zusammenarbeit mit einem großen Sponsor mit sich bringt. Die gestaffelten Verkaufsphasen sollen sicherstellen, dass möglichst viele Fans die Möglichkeit erhalten, Tickets zu erwerben, wobei die Wahrscheinlichkeit auf Seiten der Fans jedoch durch die begrenzte Verfügbarkeit und die hohe Nachfrage verringert wird. Die dynamische Preisgestaltung, die für die kommenden Verkaufsphasen erwartet wird, könnte die Preise je nach Nachfrage und Spielattraktivität variieren lassen. Dies könnte zu einer Erhöhung der Ticketkosten für beliebte Spiele oder Spielorte führen und somit den Zugang für einige Fans erschweren. Die FIFA wird bemüht sein, eine faire und transparente Verkaufsstrategie zu entwickeln, um sicherzustellen, dass die Fans die Möglichkeit haben, an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft teilzunehmen und die Spiele live zu erleben. Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich die Ticketverkäufe entwickeln und wie die FIFA auf die Herausforderungen des hohen Interesses und der begrenzten Verfügbarkeit reagiert





