Rekordhitze in der Antarktis: 15,4 Grad Celsius im Juni gemessen

An der argentinischen Forschungsstation Esperanza Base wurde mit 15,4 Grad Celsius die höchste je gemessene Junitemperatur in der Antarktis registriert. Dieser Rekordwert liegt weit über dem früheren Maximum von 13,3 Grad aus dem Jahr 1998 und dem langjährigen Monatsdurchschnitt von minus 6,2 Grad. Zusammen mit ungewöhnlich hohen Temperaturen an anderen Stationen beschleunigt dies das Schmelzen des antarktischen Eises. Experten sehen darin eine deutliche Folge des Klimawandels mit globalen Auswirkungen auf den Meeresspiegel.

An der argentinischen Forschungsstation Esperanza Base in der Antarktis wurde mit einer Temperatur von 15,4 Grad Celsius am 6. Juni der bisher höchste Wert für diesen Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen.

Diese neue Rekordmarke übertrifft den früheren Juni-Rekord von 13,3 Grad aus dem Jahr 1998 deutlich. Der langjährige Durchschnitt für den Juni an diesem Ort liegt bei minus 6,2 Grad Celsius, womit die aktuelle Abweichung extrem hoch ist. Auch an anderen Stationen auf dem südlichen Kontinent wurden seit Monatsbeginn ungewöhnlich warme Werte verzeichnet. Die andauernde Wärme führt dazu, dass die Eismassen der Antarktis derzeit schneller schmelzen als in früheren Vergleichsperioden.

Experten warnen, dass dieser Trend im Zusammenhang mit dem globalen Klimawandel steht und langfristige Folgen für den Meeresspiegel und die Ökosysteme haben könnte. Die Messung erfolgt durch den argentinischen Wetterdienst und wurde von internationalen Agenturen wie AFP bestätigt. Die Antarktis, die normalerweise extrem kalte Bedingungen aufweist, zeigt mit solchen Extremwerten erneut, wie sich das Klima auch in abgelegenen Regionen rapide verändert. Die Folgen sindglobal spürbar, da das Schmelzen des antarktischen Eises einen wesentlichen Beitrag zum Anstieg des Meeresspiegels leistet.

Wissenschaftler betonen die Dringlichkeit von Maßnahmen, um die Erwärmung zu begrenzen und die Eisverluste zu verlangsamen. Die Daten von der Esperanza Base sind Teil eines umfassenden Monitorings, das die Veränderungen in der Polregion kontinuierlich erfasst. Solche Hitzerekorde sind keine lokalen Phänomene mehr, sondern treten in vielen Teilen der Welt auf und unterstreichen die akute Klimakrise. Die Antarktis ist daher ein zentraler Indikator für den Zustand des globalen Klimasystems





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