Der November markiert einen historischen Wendepunkt in der Erderwärmung. Die Temperaturen lagen sieben Tage hintereinander über zwei Grad, was das 1,5-Grad-Ziel endgültig hinfällig macht.

Im November hat die globale Erderwärmung einen neuen, alarmierenden Meilenstein erreicht, der wissenschaftlich und politisch erhebliche Konsequenzen nach sich zieht. Vom 18. bis 24. November lagen die Temperaturen weltweit durchgehend mehr als zwei Grad über dem Durchschnitt der vorindustriellen Zeit, die im Zeitraum von 1850 bis 1900 definiert wird.

Historische Hitzewelle übertrifft Vorjahre

Diese sieben aufeinanderfolgenden Tage stellen zum ersten Mal in der Geschichte der globalen Temperaturmessungen ein derartiges Phänomen dar. Die Daten belegen eindeutig, dass die Marke von zwei Grad überschritten wurde, ohne dass dabei vorübergehende Schwankungen eine Rolle spielten. Die Konstanz dieses Werts über eine ganze Woche hinweg unterstreicht die Dringlichkeit der aktuellen Klimakrise.

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Besonders dramatisch entwickelte sich die Situation am 23. November. An diesem Tag lag die globale Durchschnittstemperatur um 2,25 Grad über dem Referenzwert des vorindustriellen Zeitalters. Dieser Wert stellt einen absoluten neuen Rekord dar und übertrifft den bisherigen Höchststand, der am 17. November 2023 mit 2,20 Grad gemessen wurde.

Zerstörung des 1,5-Grad-Ziels

Die Erreichung der Marke von zwei Grad ist kein isoliertes Ereignis, sondern ein Indiz für das Scheitern der ursprünglichen Ziele der Weltgemeinschaft. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen gilt es als nicht mehr erreichbar, die globale Erwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. Die physikalische Realität der aktuellen Daten macht klar, dass das 1,5-Grad-Limit zumindest zeitweise gerissen worden ist.

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Die Daten aus dem November zeigen, dass die Treibhausgasemissionen weiterhin ein dominierender Faktor sind. Die bisherigen Anstrengungen zum Klimaschutz reichen bei weitem nicht aus, um die Temperaturen stabil zu halten. Die Überschreitung der Marke von zwei Grad markiert somit eine qualitative Zäsur in der Klimaforschung und -politik.

Warnung vor El Niño und langfristigen Folgen

Meteorologen und Klimawissenschaftler weisen mit Nachdruck darauf hin, dass kurzfristige Wetterphänomene wie El Niño nur einen Teil des Problems erklären. El Niño wird kommen und wieder gehen, die zugrundeliegende Erwärmung durch Treibhausgasemissionen wird jedoch bestehen bleiben, es sei denn, wir senken diese Emissionen.

Burgess ruft angesichts dieser Rekorde zu schnellem und entschlossenem Handeln auf. Die Botschaft ist klar: Ohne eine drastische Reduzierung der Emissionen werden sich solche Extremwetterereignisse häufen. Die Warnung richtet sich an alle politischen Entscheidungsträger und die globale Bevölkerung, da die Tragweite der aktuellen Hitzewelle weit über den November hinausreicht.

Ausblick auf künftige Klimaentwicklung

Die Überschreitung der zwei-Grad-Marke durch sieben Tage im November dient als frühes Warnsignal für die kommende Zeit. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnten sich ähnliche oder noch extremere Werte in den kommenden Monaten und Jahren einstellen. Die wissenschaftliche community beobachtet die weiteren Entwicklungen mit großer Sorge.

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Die politisch und gesellschaftliche Reaktion auf diese Daten wird entscheidend sein für die zukünftige Entwicklung des Klimas. Die Fakten sind unbestreitbar, und die Zeit für effektive Maßnahmen zur Emissionsreduktion läuft ab. Die Ereignisse im November werden als Referenzpunkt für zukünftige Klimadebatten dienen.