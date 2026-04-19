Rekord-Präsentismus in Österreich: 65 Prozent arbeiten krank

Die Arbeiterkammer Oberösterreich schlägt Alarm: So viele Beschäftigte wie nie zuvor gehen krank zur Arbeit. Mangelnde Vertretung und hoher Druck sind die Hauptursachen. Die Folgen: Erschöpfung, längere Krankheitsverläufe und sinkende Arbeitszufriedenheit.

Der aktuelle Arbeitsklima Index der Arbeiterkammer Oberösterreich offenbart eine besorgniserregende Entwicklung: 65 Prozent der heimischen Beschäftigten sind in den vergangenen sechs Monaten trotz Krankheit zur Arbeit erschienen. Dieser Wert stellt einen neuen Rekord dar und verdeutlicht das Ausmaß eines Problems, das weit über Einzelfälle hinausgeht.

Die Arbeiterkammer sieht hierin ein massives gesellschaftliches und wirtschaftliches Problem, das dringender Aufmerksamkeit bedarf. Insbesondere Berufe im Gesundheitswesen, im Sozialbereich und im Bildungswesen sind laut der Erhebung stark betroffen. Bis zu drei Viertel der dort tätigen Personen arbeiten trotz Krankheit weiter, ein Umstand, der primär auf das ausgeprägte Pflichtgefühl der Beschäftigten, aber auch auf strukturelle Defizite wie Personalmangel und fehlende Vertretungsregelungen zurückzuführen ist.

Die Konsequenzen dieses anhaltenden Präsentismus sind gravierend und spiegeln sich direkt im Wohlbefinden der Betroffenen wider. Zunehmende Erschöpfungszustände, gravierende Konzentrationsschwierigkeiten und verlängerte Krankheitsverläufe sind die direkte Folge, wenn kranke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Dienst fortsetzen. AK-Präsident Andreas Stangl bringt es auf den Punkt: Präsentismus ist kein individuelles Versagen, sondern das Symptom eines überlasteten Systems. Wer krank arbeitet, tut dies meist, weil niemand da ist, der die Arbeit übernehmen kann. Diese Aussage unterstreicht die systemische Natur des Problems und die Notwendigkeit von umfassenden Lösungsansätzen, die über individuelle Verantwortung hinausgehen.

Gleichzeitig zeichnet der Arbeitsklima Index ein düsteres Bild der allgemeinen Arbeitszufriedenheit. Diese sinkt deutlich, was maßgeblich durch hohen Zeitdruck und permanenten Stress bedingt ist. Sowohl die Stimmung als auch das allgemeine Wohlbefinden leiden unter diesen Bedingungen. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigen sich zunehmend unzufriedener mit ihrem Job, ihrem Arbeitsumfeld und ihrer persönlichen Work-Life-Balance.

Angesichts dieser dramatischen Erkenntnisse fordert die Arbeiterkammer Oberösterreich nachdrückliche und konkrete Maßnahmen zur Bewältigung der Krise. An erster Stelle steht die Forderung nach einer besseren Personalausstattung in allen Branchen, um die übermäßige Belastung zu reduzieren und Vertretungsengpässe zu vermeiden. Darüber hinaus wird eine stärkere Fokussierung auf Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz gefordert, um die Gesundheit der Beschäftigten proaktiv zu schützen. Auch die Aufrechterhaltung und der Schutz der Entgeltfortzahlung im Krankenstand sind zentrale Anliegen, die von der Arbeiterkammer vehement verteidigt werden, da Einschnitte in diesem Bereich die Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiter verschärfen würden. Es ist offensichtlich, dass die aktuellen Arbeitsbedingungen in vielen Sektoren nicht mehr tragbar sind und ein Umdenken auf politischer und wirtschaftlicher Ebene unerlässlich ist, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der arbeitenden Bevölkerung nachhaltig zu sichern.

Die beschriebene Situation verdeutlicht einen Teufelskreis, in dem sich viele Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden. Der Personalmangel führt zu einer erhöhten Arbeitsbelastung für die vorhandenen Mitarbeiter. Diese höhere Belastung resultiert in einem erhöhten Krankheitsstand, der wiederum den Personalmangel weiter verschärft, da weniger Kollegen zur Verfügung stehen, um die ausgefallenen Kräfte zu ersetzen.

In diesem Szenario sehen sich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gezwungen, trotz Krankheit zur Arbeit zu erscheinen, um den Betrieb am Laufen zu halten und ihre eigenen Arbeitsplätze nicht zu gefährden. Dieses Verhalten wird oft durch ein starkes Verantwortungsgefühl und die Angst vor negativen Konsequenzen, wie etwa Abmahnungen oder sogar Kündigungen, motiviert.

Die Folgen des Präsentismus sind weitreichend und betreffen nicht nur die individuelle Gesundheit, sondern auch die Leistungsfähigkeit von Unternehmen. Kranke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weniger produktiv, machen mehr Fehler und sind anfälliger für Unfälle. Dies kann zu weiteren Kosten und Komplikationen für die Unternehmen führen.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich appelliert daher an die Politik und die Arbeitgeber, die notwendigen Schritte einzuleiten, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und den Präsentismus einzudämmen. Dazu gehören Investitionen in die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften, die Förderung flexibler Arbeitszeitmodelle und die Schaffung einer Kultur, die Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz aktiv unterstützt. Nur so kann langfristig sichergestellt werden, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht gezwungen sind, ihre Gesundheit für ihren Beruf zu opfern.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Entwicklung nicht weiter ignoriert wird. Die hohe Zahl derer, die krank arbeiten, ist ein deutliches Warnsignal für die Belastungsgrenzen unserer Arbeitswelt. Die Forderungen der Arbeiterkammer sind daher nicht nur als Bittgesuch zu verstehen, sondern als dringender Aufruf zu einer grundlegenden Neuausrichtung der Prioritäten in Bezug auf Arbeit, Gesundheit und soziale Sicherheit. Die langfristige Stabilität und der Wohlstand einer Gesellschaft hängen maßgeblich von der Gesundheit und Motivation ihrer Arbeitskräfte ab.

Die Forderung nach besserer Personalausstattung ist nicht nur eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, sondern auch eine ethische Verpflichtung. Wenn Unternehmen und öffentliche Einrichtungen unterbesetzt sind, leidet die Qualität der Dienstleistungen, und die Gesundheit der Mitarbeiter wird aufs Spiel gesetzt. Die Politik muss hier entsprechende Rahmenbedingungen schaffen und Anreize setzen, damit Unternehmen in ihr Personal investieren und nicht auf Kosten der Gesundheit ihrer Beschäftigten versuchen, Gewinne zu maximieren.

Die Präventionsmaßnahmen, die die Arbeiterkammer fordert, sollten über reine Gesundheitschecks hinausgehen und auch Aspekte wie Stressmanagement, ergonomische Arbeitsplatzgestaltung und die Förderung einer positiven Arbeitskultur umfassen. Eine proaktive Herangehensweise an die Gesundheit am Arbeitsplatz ist langfristig kostengünstiger und effektiver als die spätere Behandlung von krankheitsbedingten Ausfällen.

Die Ablehnung von Einschnitten bei der Entgeltfortzahlung im Krankenstand durch die Arbeiterkammer ist ein klares Signal. Jeder Versuch, die Rechte der Arbeitnehmer im Krankheitsfall zu beschneiden, würde die aktuelle Problematik des Präsentismus nur noch verschärfen und die Menschen weiter dazu drängen, krank zur Arbeit zu kommen. Dies wäre ein fataler Rückschritt für den Arbeitnehmerschutz und die Gesundheit in Österreich





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