Rekord bei Einbürgerungsanträgen in Wien: MA 35 setzt auf Digitalisierung

Die Zahl der Einbürgerungsanträge in Wien steigt rasant um 56,9 Prozent. Mit digitalen Tools wie SWEM und NiciFlow will die MA 35 die Verfahren beschleunigen und erzielt erste Erfolge: 63,2 Prozent mehr Abschlüsse.

Die Wien er Magistratsabteilung 35 ( MA 35 ) für Einwanderung und Staatsbürgerschaft verzeichnet einen historischen Ansturm auf die österreichische Staatsbürgerschaft. Allein im Jahr 2025 wurden 14.445 Anträge auf Einbürgerung eingebracht, was einem Plus von 56,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Behörde steht damit vor einer gewaltigen Herausforderung, da die Zahl der Verfahren kontinuierlich steigt. Um diese Flut bewältigen zu können, setzt die MA 35 verstärkt auf Digitalisierung und entwickelt eigene Softwarelösungen. Zwei Mitarbeiter haben Programme geschaffen, die den Arbeitsalltag deutlich erleichtern. Das Tool 'SWEM' (Scannen wie ein Meister) automatisiert das Erfassen, Trennen, Benennen und Speichern von eingescannten Dokumenten.

Was früher zahlreiche manuelle Arbeitsschritte erforderte, läuft nun automatisiert ab und spart wertvolle Zeit. Ein weiteres Programm namens 'NiciFlow' übernimmt die Verteilung elektronischer Akten an die zuständigen Mitarbeiter. Dieser Vorgang, der früher rund eine Woche in Anspruch nahm, konnte auf lediglich 30 Sekunden reduziert werden. Die ersten Erfolge dieser Digitalisierungsoffensive zeigen sich bereits in den Abschlusszahlen.

Während die Anträge stark gestiegen sind, konnten 2025 gleichzeitig um 63,2 Prozent mehr Verfahren abgeschlossen werden als im Jahr davor. Insgesamt wurden im Bereich Einbürgerung und Staatsbürgerschaft rund 21.700 Verfahren erledigt, davon etwa 10.300 für Nachfahren von NS-Opfern. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Antragstermin beträgt derzeit rund 186 Tage, also etwa ein halbes Jahr. Vor einigen Jahren mussten Antragsteller teilweise noch mehr als ein Jahr warten.

Die Behörde führt den starken Anstieg unter anderem auf die geopolitische Lage zurück. Viele Menschen suchen angesichts internationaler Krisen und Konflikte nach langfristiger Sicherheit.

Zudem leben zahlreiche Flüchtlinge, die 2015 und 2016 nach Österreich gekommen sind, mittlerweile lange genug im Land, um die Voraussetzungen für eine Einbürgerung zu erfüllen. Die MA 35 stand in der Vergangenheit immer wieder wegen langer Wartezeiten in der Kritik. Nach Angaben der Behörde konnten diese inzwischen deutlich reduziert werden. Integrationsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) sieht die Digitalisierung als wichtigen Erfolgsfaktor.

Sie betont, dass jeder Prozess, jedes Werkzeug und jeder Handgriff auf Verbesserungspotenzial untersucht werde. Weitere digitale Hilfsmittel sind bereits in Entwicklung. Dazu gehören etwa eine KI-gestützte Vorprüfung von Anträgen und ein Online-Portal für Antragsteller, um den gesamten Prozess transparenter zu gestalten. Die MA 35 beschäftigt rund 600 Mitarbeiter, die täglich mit einer wachsenden Anzahl von Fällen konfrontiert sind.

Durch die Automatisierung soll nicht nur die Bearbeitungszeit verkürzt, sondern auch die Qualität der Entscheidungen verbessert werden. Die neuen Tools ermöglichen eine schnellere Kommunikation zwischen den Abteilungen und reduzieren Fehlerquellen. Die Behörde hofft, dass die durchschnittliche Wartezeit in den kommenden Jahren weiter sinken wird. Dennoch bleibt die Nachfrage hoch: Prognosen zufolge könnten die Anträge in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen, insbesondere aufgrund der sich zuspitzenden globalen Lage.

Die Digitalisierung ist daher kein vorübergehendes Projekt, sondern eine dauerhafte Strategie, um den Wiener Weg zur Staatsbürgerschaft effizienter zu gestalten





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