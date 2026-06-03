Reinhold Lopatka übernimmt Präsidentschaft des Robert-Schuman-Instituts

Der ÖVP-Politiker Reinhold Lopatka, frisch gewähltes Mitglied des EU-Parlaments, wird neuer Präsident des konservativen Bildungsinstituts Robert-Schuman-Institut. Die Einrichtung mit Sitz in Budapest sieht sich als Hüterin europäischer Werte und will Demokratiebildung vor allem in Osteuropa fördern. Lopatka folgt auf die Bulgarin Mariya Gabriel.

Die politische Laufbahn von Reinhold Lopatka ist durch eine Vielzahl von Ämtern geprägt. Der gebürtige Steirer war unter anderem Mitglied des Landtags und des Nationalrats, Staatssekretär, Generalsekretär sowie Klubchef der ÖVP .

Auf internationaler Ebene übte er ebenfalls mehrere hochrangige Funktionen aus. Im Jahr 2024 gelang ihm der Einzug ins Europäische Parlament, wo er nun für die ÖVP tätig ist. Wie die ÖVP nun bekannt gab, übernimmt Lopatka eine weitere bedeutende Position: Er wird Präsident des Robert-Schuman-Instituts. Dieses Bildungsinstitut wurde in den 1990er-Jahren von europäischen Konservativen gegründet, um nach dem Zusammenbruch des Kommunismus insbesondere in Osteuropa liberale demokratische Ideen zu fördern.

Die bisherige Präsidentin war die ehemalige EU-Kommissarin und bulgarische Vize-Regierungschefin Mariya Gabriel. Das Institut hat sich zum Ziel gesetzt, europäische Werte wie Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu verbreiten. Unter den Absolventen seiner Programme befindet sich Maria Sandu, die Regierungschefin Moldaus. Lopatka betont die Bedeutung des Instituts im Kontext der europäischen Integration.

Europa sei nur dann vollständig, wenn neben den Westbalkan-Staaten auch andere europäische Länder, die die Kriterien erfüllen, den Weg in die EU fänden. Das Robert-Schuman-Institut mit Sitz in Budapest leiste hierfür einen wertvollen Beitrag. Politische Bildung stärke die demokratische Widerstandsfähigkeit gegen Populismus, Extremismus und autoritäre Einflüsse. Damit unterstreicht Lopatka die Rolle des Instituts als wichtigen Akteur in der Verteidigung und Förderung demokratischer Grundwerte in Europa





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