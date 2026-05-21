Regulatives Monitoring und Compliance: Warum ist es heute so wichtig für Unternehmen

Warum ist regulatorisches Monitoring beziehungsweise Compliance heute ein so zentrales Thema für Unternehmen? Mit unserer Fachzeitschrift Compliance Praxis begleiten wir die Compliance-Branche seit ihrer Entstehung, unser 13. Compliance Solutions Day steht auch dieses Jahr wieder im Epizentrum jeglicher regulativen Ausweitung, Änderung und Neuerung, und wir sehen eine Geschwindigkeit und Komplexität, die viele Unternehmen im Alltag kaum mehr manuell abbilden können. Regulatorische Überraschungen, gerade bei Banken, Versicherungen, Pharma, Immo und Energie, kann sich heute schlicht kein Unternehmen mehr leisten. LexTracker powered by Schönherr, ein neues Feature unserer Recherchelösung Lexis+, schützt Unternehmen davor, relevante Entwicklungen zu übersehen, weil es zentrale Quellen wie informiert. Der LexTracker richtet sich gezielt an die Branchen Dort sind regulatorische Änderungen besonders häufig, komplex und geschäftskritisch. Nutzer:innen bekommen eine professionelle und strukturierte Aufbereitung der Änderungen, die zwischen verschiedenen Gesetzesfassungen nachverfolgt und grafisch angezeigt werden können.

Warum ist regulatorisches Monitoring beziehungsweise Compliance heute ein so zentrales Thema für Unternehmen? Mit unserer Fachzeitschrift Compliance Praxis begleiten wir die Compliance -Branche seit ihrer Entstehung, unser 13.

Compliance Solutions Day steht auch dieses Jahr wieder im Epizentrum jeglicher regulativen Ausweitung, Änderung und Neuerung, und wir sehen eine Geschwindigkeit und Komplexität, die viele Unternehmen im Alltag kaum mehr manuell abbilden können. Regulatorische Überraschungen, gerade bei Banken, Versicherungen, Pharma, Immo und Energie, kann sich heute schlicht kein Unternehmen mehr leisten. LexTracker powered by Schönherr, ein neues Feature unserer Recherchelösung Lexis+. LexTracker schützt Unternehmen davor, relevante Entwicklungen zu übersehen, weil es zentrale Quellen wie informiert.

Der LexTracker richtet sich gezielt an die Branchen Dort sind regulatorische Änderungen besonders häufig, komplex und geschäftskritisch. Nutzer:innen bekommen einedie von einer AI professionell aufbereitet und strukturiert wird. Zusätzlich können sie die Änderungen zwischen verschiedenen Gesetzesfassungen nachverfolgen und grafisch anzeigen lassen. Ersetzt AI dabei menschliche Expertise?

Nein, LexTracker setzt bewusst nicht allein auf Softwareautomatismen. Die überwachten Gesetze werden vonkuratiert. Das bedeutet: Hinter der Auswahl steht juristische Expertise mit Branchenverständnis. Das sorgt dafür, dass unsere Kund:innen nur jene Inhalte erhalten, die für ihre Branche und ihre Praxis tatsächlich relevant sind.

Der Unterschied liegt in der Qualität der Aufbereitung. Christian Hunt, der Keynote Speaker des diesjährigen Compliance Solutions Days, sagt: "The more complex and numerous the rules, the harder it becomes for employees to follow them consistently.

" Das trifft auch auf Regulierung zu, mit Kontext kann man Komplexität auflösen. Daher liefert der LexTracker nicht einfach nur Hinweise auf Gesetzesänderungen, sondern echte Einordnung. Denn in hochregulierten Bereichen genügt es nicht, nur zu wissen,das in der Sache bedeutet. Deshalb ist LexTracker innerhalb Lexis+ mit weiterführenden Inhalten verknüpft.

Wer nur informiert ist, ist noch nicht automatisch handlungsfähig. Handlungsfähig wird jemand erst, wenn zur Information auch Kontext und Fachanalyse kommen. Es bedeutet vor allem Tempo und Klarheit. Niemand hat heute die Zeit, jede Änderung selbst herauszufiltern, Fachliteratur dazu zu recherchieren und dann zu interpretieren.

LexTracker überwacht Gesetze auf Änderungen,Das spart Zeit, reduziert Unsicherheit und hilft Teams in Recht & Compliance dabei, Änderungen fundierter bewerten zu können. Es geht nicht darum, noch mehr Informationen zu liefern. Es geht darum, die richtigen Informationen so aufzubereiten, dass daraus bessere Entscheidungen entstehen. Dafür gibt es den LexTracker in Lexis+





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