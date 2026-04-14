Regionale Küche: Ein Fest der Sinne in der Natur

Ein Gasthaus in idyllischer Lage feiert die regionale Küche mit frischen Zutaten aus der Umgebung und traditionellen Zubereitungsarten. Die junge Küchenchefin legt Wert auf unverfälschten Geschmack und Nachhaltigkeit.

Sanft hügelige Landschaft, weitläufige Wiesen und Wälder, durchzogen von munteren Bächen, ab und zu eine sogenannte Neidzeile, also eine Allee aus prächtigen, alten Birnbäumen –verliehen wurden. Es lebt sich gut damit, sagt die junge Chefin über die hohe Auszeichnung. Ich verbiege mich nicht dafür. Vor der Haustür wachsen die besten Zutaten für ihre schlichte, beherzte Küche. Ich fahr eine Runde mit’m Radl und schau, was es gibt. Derzeit sind das und verwandelte das ehemalige Kaffeehaus ihrer Mutter zu einem charmanten, stilvollen Treffpunkt für Genießer, in dem sich die Einheimischen genauso wohl fühlen wie Gäste, die von weither kommen.

In Stücke schneiden, auf vorgewärmte Teller setzen. Die Wildschweinrücken halbieren, dazulegen. Die ganzen Morcheln aus der Pfanne heben und anrichten. Die gehackten Morcheln in der Pfanne in der Für das Bärlauchsalz frische Bärlauchblätter waschen, abtropfen lassen und grob schneiden, dann 1:1, also z. B. 100 g Bärlauch, 100 g grobes Salz, zu einer Paste mixen. Die Paste auf einen Bogen Backpapier streichen und im Backrohr bei milder Temperatur, im Dörrapparat oder über einem Heizkörper trocknen.

bezeichnet Palmetzhofer ihren Küchenstil. Ich will Produkte nicht verschandeln. Eine Karotte ist bei mir eine Karotte. Niemals zu laut sind ihre Gerichte, genau wie sie selbst. Dass sie aber groß denkt, dem fällt wohl auch René Redzepis berühmtes Restaurant Noma in Kopenhagen ein, das derzeit zwar geschlossen hat, aber immer wieder für davon. Im Grunde steckt aber vieles drin, was unsere Urgroßmütter und wohl auch die Urgroßväter noch als selbstverständlich erachteten. Nämlich, das zu verwenden, was die Rezept: Topfen, Dirndln, Bachkresse, Maiwipferl & Fichtenstaubeinfüllen und glattdrücken, den Ring abheben. Auf diese Weise auch auf den anderen drei Tellern einen Topfensockel setzen. für uns zu. Das Tüpfchen am i auf dem Dessert, das sie für uns kreiert hat, schreckt im ersten Moment ein wenig ab – ist ja bei vielen nicht so beliebt. Die Idee mit der verbrannten Milchhaut habe ich aus Dänemark mitgebracht, erklärt sie, während sie filigrane, braune Stückchen in Streifen bricht. Was aussieht wächst übrigens rund ums Jahr in beinahe jedem Wald, zu erkennen ist er an seinen sattgrünen bis rötlichgrünen Blättern mit ihrem feinsäuerlichen Geschmack und an seinen kleinen, weißen Blüten.

ausdrücken und ein-rühren, vom Herd nehmen. Die Vanilleschote entfernen, das kalte Obers einrühren. Die Creme in die vorgesehenen Serviergefäße füllen und über Nacht kaltstellen. Für die Milchrinde die Milch in einer beschichteten Pfanne erhitzen und der Österreichischen Bundesforste verschrieben. Jährlich widmet sich der Braumeister Axel Kiesbye einer Baumart in einem bestimmten Forstrevier, um sie in sein sehr (6,8 % Vol.), vielschichtig und intensiv. Es ist bereits die 15. Edition Waldbier, eines spannender als das andere. Diverse Jahrgänge gibt’s zum Beispiel bei den.

Die Gäste kommen aber hauptsächlich, um Geschmäcker zu verkosten, für die sie sonst weit hätten fahren müssen. Manchmal darf es auch ein Steinbutt sein. So was kriegt man in unserer Gegend ja kaum. Und am Sonntagabend und am Montag zu Mittag gibt’s in der Gaststube ganz einfach Palmetzhofer: Ich bin hier total happy und will nicht mehr weg. Mein Wirtshaus ist mein Baby, und noch lange nicht ausgewachsen. Heidi Strobl schreibt seit 2005 wöchentlich über Essen&Trinken in der freizeit Vom Acker bis zum Kochtopf. Seit 2011 kocht sie für die Serie AM HERD mit prominenten Gästen. Bücher: Der Kürbis 2001, Dinner for one - schnelle Singlerezepte 2013.

Die beschriebene Gastronomie konzentriert sich auf regionale Produkte und traditionelle Zubereitungsarten. Das spiegelt sich in der Verwendung von Zutaten aus der unmittelbaren Umgebung, wie beispielsweise Produkte vom Bauernhof oder aus dem Wald, wider. Die Küchenchefin legt großen Wert auf die unverfälschte Präsentation der Lebensmittel, ohne sie durch übermäßige Raffinesse zu verändern. Der Fokus liegt auf dem ursprünglichen Geschmack und der Wertschätzung der natürlichen Aromen. Diese Philosophie zieht sich durch das gesamte kulinarische Angebot, von den Vorspeisen bis zu den Desserts, und kreiert so ein authentisches Geschmackserlebnis.

Die Philosophie und das Kochkonzept, das die junge Chefin verkörpert, spiegeln ein tiefes Verständnis für Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung wider. Durch die Verwendung saisonaler und regionaler Produkte werden kurze Transportwege und somit auch die Umweltbelastung minimiert. Zudem wird durch die Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten die Wirtschaft der Region gestärkt. Dies zeigt sich auch in der Gestaltung des Restaurants, das einen gemütlichen und einladenden Rahmen für die Gäste bietet. Die Atmosphäre ist geprägt von einer entspannten Gastfreundschaft, die das Essen zu einem ganzheitlichen Erlebnis macht





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