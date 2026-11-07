RegioGuard-PRO: KI-Plattform zur Krisenbewältigung in Deutschland

Das Fraunhofer EMI entwickelt RegioGuard-PRO, eine KI-gestützte Plattform zur Analyse von Katastrophenlagen. Sie verknüpft Daten für Feuerwehr und Behörden in Trier, Mainz und Wildau.

Das Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut (EMI) hat am 2. November 2026 das Forschungsprojekt RegioGuard-PRO vorgestellt. Diese digitale Plattform verbindet Wetter-, Verkehrs-, Infrastruktur- und Gebäudedaten, um Einsatzleitungen bei der schnellen Auswertung von Katastrophenlagen zu unterstützen. Die Entwicklung soll Behörden, Kommunen und Hilfsorganisationen eine zentrale Informationsgrundlage für die Vorbereitung und Bewältigung größerer Schadensereignisse bieten.

Datenintegration und automatisierte Analyse

RegioGuard-PRO automatisiert die Zusammenführung von Daten aus unterschiedlichen Systemen, die bisher oft isoliert vorlagen. Das System verknüpft Informationen über gefährdete Gebäude, gesperrte Verkehrswege, kritische Infrastrukturen und verfügbare Einsatzressourcen in einer gemeinsamen Plattform. Die künstliche Intelligenz analysiert diese verknüpften Daten, um ein digitales Lagebild zu erstellen und mögliche Lageentwicklungen frühzeitig zu erkennen.

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Bisher mussten Verantwortliche Informationen über gefährdete Objekte und Ressourcen manuell zusammenführen, was Zeit kostete. Die neue Plattform von RegioGuard-PRO reduziert diesen Aufwand erheblich, indem sie automatisch Zusammenhänge herstellt. Die Auswertung erfolgt in Echtzeit, sodass Einsatzkräfte schneller auf sich ändernde Bedingungen reagieren können.

Hochwasser-Simulation und Erreichbarkeitsprüfung

Als konkreten Anwendungsfall untersucht RegioGuard-PRO die Auswirkungen eines statistisch hundertjährigen Hochwassers. Dafür kombiniert die Plattform Hochwassergefahrenkarten der Bundesanstalt für Gewässerkunde mit Verkehrs- und Straßennetzdaten aus OpenRouteService und OpenStreetMap. Zusätzlich fließen Informationen über Feuerwehrstandorte, Gebäude, Landschaftsnutzung und wichtige Infrastruktureinrichtungen in die Berechnungen ein.

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Das System erkennt dadurch, welche Gebäude von einer Überflutung betroffen sein könnten und welche Verkehrsverbindungen voraussichtlich ausfallen. Besonders relevant ist die Prüfung, ob bestimmte Feuerwehrstandorte auch bei extremer Belastung noch erreichbar bleiben. Diese Analyse hilft, Engpässe in der mobilen Abrüstung frühzeitig zu identifizieren und alternative Routen oder Standorte zu planen.

Kaskadeneffekte und Was-wäre-wenn-Szenarien

RegioGuard-PRO identifiziert auch Kaskadeneffekte, bei denen der Ausfall einer Straße nicht nur den direkten Verkehr, sondern auch die Erreichbarkeit von Einsatzobjekten und Versorgungseinrichtungen beeinträchtigt. Die Plattform macht diese komplexen Zusammenhänge sichtbar, um alternative Maßnahmen für die Einsatzplanung vorzubereiten. Verantwortliche können mittels Was-wäre-wenn-Analysen unterschiedliche Schadensentwicklungen simulieren.

Durch die Simulation von Szenarien lassen sich Schwachstellen in der örtlichen Gefahrenabwehrplanung aufdecken. Bestehende Alarm- und Einsatzpläne können überprüft und optimiert werden. Neben Hochwasser berücksichtigt das System auch Extremwetterereignisse, Brände und Ausfälle kritischer Infrastruktur. Geografische, Wetter-, Umwelt-, Bevölkerungs- und Infrastrukturdaten werden statistisch ausgewertet, um die Widerstandsfähigkeit kommunaler Einrichtungen abzuschätzen.

Sprachsteuerung und Erprobung in drei Städten

Eine Besonderheit ist die Einbindung eines KI-Sprachmodells, das den Anwendern ermöglicht, Informationen per Spracheingabe abzurufen. Einsatzverantwortliche müssen nicht alle Datenbestände einzeln durchsuchen, sondern können gezielt Fragen stellen. Im Hintergrund verarbeitet die Plattform die Daten und stellt die Ergebnisse in geeigneter Form dar. Ein Echtzeitwarnsystem erkennt relevante Veränderungen und unterstützt die frühzeitige Reaktion auf neue Gefahren.

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Die Plattform befindet sich derzeit in der Entwicklung und läuft von März 2026 bis März 2028. Gefördert wird das Projekt vom deutschen Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Demonstrationszentren entstehen in Trier, Mainz und Wildau, um das System unter realitätsnahen Bedingungen zu erproben. Die KI dient ausschließlich als Unterstützung für die Lagebeurteilung und Entscheidungsfindung, ohne die Einsatzführung zu übernehmen.