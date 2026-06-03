Regina Zindler ist tot: Die Kultfigur aus dem deutschen Fernsehen

Regina Zindler, die Kultfigur aus dem deutschen Fernsehen, ist am 5. Mai im Alter von 78 Jahren nach einer schweren Krebserkrankung gestorben. Sie wurde auf dem Hauptfriedhof in Zwickau beigesetzt.

Die Kultfigur aus dem deutschen Fernsehen, Regina Zindler , starb am 5. Mai im Alter von 78 Jahren nach einer schweren Krebserkrankung . Sie wurde auf dem Hauptfriedhof in Zwickau beigesetzt, wie die Bild berichtet.

Ihr letzter Wunsch war eine anonyme Urnenbestattung. Noch wenige Tage vor ihrem Tod hatte ihr Ehemann über ihren Gesundheitszustand gesprochen. Sie erhielt zuletzt Palliativpflege in den eigenen vier Wänden. Viel Zeit blieb ihr nicht mehr - nur eine Woche später starb sie.

Regina Zindler war vor ihrem Tod eine umstrittene Figur, die für ihre Auseinandersetzung mit ihrem Nachbarn um einen Knallerbsenstrauch bekannt war. Der Streit um den Maschendrahtzaun war ein wichtiger Moment in der deutschen Popkultur. Sie hatte ihre Schattenseiten, als Fans zu ihrem Grundstück pilgerten, den Zaun beschädigten und Souvenirs nahmen. Der Medienrummel wurde der Sächsin schließlich zu viel.

Gemeinsam mit ihrem Mann zog sie zeitweise nach Berlin, um dem Trubel zu entkommen. Später kehrte sie nach Sachsen zurück und lebte dort wieder weitgehend zurückgezogen. Mit den Jahren hatte sie ihren Frieden mit der ungewöhnlichen Berühmtheit gemacht. Als sie 2014 auf die Geschichte angesprochen wurde, sagte sie versöhnlich über Stefan Raab: Auf den Herrn Raab bin ich nicht mehr böse.

Der hat ja nur sein Lied gemacht. Nun ist Regina Zindler gestorben. Doch ihre Geschichte bleibt unvergessen. Denn kaum ein TV-Moment hat sich so tief ins deutsche Popkultur-Gedächtnis eingebrannt wie der Streit um einen Maschendrahtzaun





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