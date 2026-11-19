Neos-Klubobmann Yannick Shetty fordert die Opposition zur Zusammenarbeit bei 50 Vorhaben bis Weihnachten auf. Hintergrund sind Heeresreform und Bundesstaatsanwaltschaft.

Die Koalition plant eine intensive legislative Phase bis zum Ende des Kalenderjahres, in der fünfzig Regierungsvorhaben ins Parlament eingebracht werden sollen. Neos -Klubobmann Yannick Shetty nutzte diesen Zeitplan, um direkt an die Opposition zu appellieren und deren Kompromissbereitschaft zu testen, da einige dieser Vorhaben zwingend deren Zustimmung benötigen.

Fehlinterpretation des berühmten Zitats

Shetty wandte sich in einem souveränen Auftritt in der ZiB 2 gegen eine falsche Zuordnung von Aussagen zu Herbert Kickl. Der oft zitierte Satz "Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist" stammte nicht vom FPÖ-Obmann, sondern von dessen Parteifreund Norbert Hofer aus seiner Kandidatur für das Bundespräsidentenamt. Shetty griff diese schwammige Bedrohlichkeit auf, um ein Gespenst an die Wand zu malen und den Druck auf die kleineren Oppositionsparteien zu erhöhen.

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Heeresreform und Status der Verhandlungen

Ein zentrales Projekt, das die Zustimmung der Opposition erfordert, ist die Heeresreform. Shetty konstatierte dabei eine erhebliche Blockadehaltung, indem er erklärte, die FPÖ sei faktisch aus den laufenden Verhandlungen ausgestiegen. Dies stellt ein signifikantes Hindernis für die zügige Umsetzung dieser Reform dar und verdeutlicht die Spannungen innerhalb der politischen Landschaft.

Grüne Forderungen nach besserer Entlohnung

Gegenüber den Grünen zeigte sich Shetty zuversichtlicher, da von deren Seite positive Signale für eine Zusammenarbeit kommen. Allerdings verknüpfen die Grünen ihre Zustimmung mit der Forderung, den Zivildienst besser zu entlohnen. Shetty zeigte zwar persönliches Verständnis für diese Position, betonte jedoch die historische Gewichtung des Wehrdienstes, der mit dem Einsatz des eigenen Lebens für das Land verbunden ist.

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Schutz der Justiz vor politischer Einflussnahme

Beim Thema Bundesstaatsanwaltschaft appellierte Shetty an das Gewissen der Opposition und sprach von historischer Verantwortung. Ziel sei es, die Justiz sturmfest zu machen für Zeiten, in denen autoritäre Kräfte regieren könnten. Selbst wenn Justizministerin Anna Sporrer mit dem Entwurf unzufrieden sei, sehe Shetty in den Neuerungen eine Möglichkeit, politische Einflussnahme zu reduzieren.

Ausblick auf die Reformpartnerschaft

Zu den Ergebnissen der Reformpartnerschaft gab Shetty an, dass eine grundsätzliche Einigung erzielt wurde, vieles jedoch noch offen sei. Er betonte das Tempo, mit dem die Regierung liefere, und wandte den Appell an die Opposition, mitzuhelfen, anstatt nur zu kritisieren. Letztlich richtete sich sein Aufruf zur Eile auch an die Regierungspartner und deren Einflüsterer in den Landeshauptstädten.