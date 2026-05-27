Im Außenministerium wurde eine eigene Koordinierungsstelle eingerichtet, die im ersten Quartal 2026 mit knapp 500.000 Euro aus Steuergeldern finanziert wurde. Während bei den Koalitionspartnern Staatssekretäre diese Aufgaben übernehmen, verfügt das Ressort von Beate Meinl-Reisinger über ein separates Büro unter Leitung eines ehemaligen Neos-Funktionärs. Die Gesamtkosten der Regierung liegen monatlich bei 3,6 Millionen Euro.

Beate Meinl-Reisinger ( Neos ) hat im Außenministerium ein Sonderbüro eingerichtet, das als Koordinierungsstelle für die Regierungsarbeit fungiert. Im ersten Quartal 2026 flossen in ihr Kabinett knapp 500.000 Euro an Steuergelder n, darunter 360.000 Euro für Kabinettsleitung und Referenten sowie 138.000 Euro für Assistenz- und Sekretariatsarbeiten.

Das Büro steht unter der Leitung des ehemaligen Neos-Klubdirektors Armin Hübner, der über eigenes Personal verfügt. Bei den Koalitionspartnern ÖVP und SPÖ werden die Koordinierungsaufgaben hingegen von den Staatssekretären Alexander Pröll und Michaela Schmidt übernommen. Obwohl im Außenministerium auch ein Staatssekretär (Martin Schellhorn) tätig ist, scheint dieser für die Koordinierungsarbeit keine Kapazitäten zu haben; für sein Staatssekretariat wurden im selben Zeitraum Personalkosten von 260.806 Euro ausgewiesen.

Insgesamt kosten die 21 Minister und Staatssekretäre der Regierung im ersten Quartal 2026 monatlich durchschnittlich 3,6 Millionen Euro (10,82 Millionen Euro für drei Monate). Die Aufschlüsselung der Kosten durch die einzelnen Ressorts fördert teils erstaunliche Summen für die tägliche Regierungsarbeit zutage. Die Einrichtung der Koordinierungsstelle within Meinl-Reisingers Ressort wirft Fragen nach der Effizienz und Aufgabenteilung innerhalb der Regierung auf, da die Koalitionspartner ihre Aufgaben über Staatssekretäre abwickeln, während ein separates Sonderbüro mit eigenem Budget und Personal geschaffen wurde.

Kritiker könnten dies als Doppelstruktur oder Ressourcenverschwendung interpretieren, zumal die Regierung insgesamt hohe monatliche Kosten verursacht. Die Umfrage der Tageszeitung "Heute" ergänzt das Bild, indem sie thematisiert, welche Parteien in Österreich als Reformbremser wahrgenommen werden, was möglicherweise auf die Regierungskoalition als Ganzes oder einzelne Partner abzielt





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