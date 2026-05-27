Regierungskoalition stimmt Energiekrisenmechanismus und Industriestrompaket ein

Die Regierungskoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat sich auf einen Energiekrisenmechanismus zur Deckelung der Strompreise im Krisenfall und ein Industriestrompaket zur Entlastung energieintensiver Unternehmen geeinigt. Der Energiekrisenmechanismus soll den Arbeitspreis für Haushalte bei explodierenden Strompreisen auf zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) beschränken. Für Unternehmen und Klein- und Mittelbetriebe soll es einen einheitlichen Zuschuss pro Kilowattstunde geben. Durch das Industriestrompaket soll ein vergünstigter Industriestrompreis für energieintensive Betriebe eingeführt werden, mit dem rund 400 Unternehmen profitieren sollen. Durch das Standortabsicherungsgesetz werden Unternehmen indirekte CO2-Kosten ausgeglichen, die energieintensive Unternehmen über den Strompreis tragen.

Die Regierungskoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat sich auf einen Energiekrisenmechanismus zur Deckelung der Strompreise im Krisenfall geeinigt. Der Arbeitspreis von Strom für Haushalte soll bei explodierenden Preisen bei zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) begrenzt werden.

Beschlossen wurde im Ministerrat am Mittwoch außerdem ein vergünstigter Industriestrompreis für energieintensive Betriebe. Ausgelöst werden soll der Energiekrisenmechanismus, wenn der Arbeitspreis für Haushalte über drei Monate hinweg über 16,5 Cent je Kilowattstunde liegt und die Großhandelspreise drei Monate lang 165 Euro pro Megawattstunde überschreiten. In diesem Fall wird der Arbeitspreis für Strom für Haushalte für ein Grundkontingent von 2.900 Kilowattstunden mit zehn Cent gedeckelt. Überprüfen soll das monatlich die Regulierungsbehörde E-Control.

Oberhalb der Grenze gilt weiterhin der Marktpreis, damit will man Sparanreize erhalten. Für Unternehmen und Klein- und Mittelbetriebe soll es einen einheitlichen Zuschuss pro Kilowattstunde geben. Wenn die Krise abklingt, ist ein dreimonatiger Nachlauf vorgesehen, damit Haushalte und Betriebe nicht abrupt wieder voll belastet werden. Dieser "Schutzschirm" werde nicht aus Steuergeld bezahlt, sondern aus Mehreinnahmen aus dem bestehenden Energiekrisenbeitrag, wie Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) am Mittwoch nach dem Ministerrat sagte.

"Die Frage der Energiepreise ist eine der matchentscheidenden Fragen für die Haushalte, aber auch für die Industrie", so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Daher habe man sich auch auf ein Industriestrompaket zur Entlastung energieintensiver Unternehmen geeinigt. 2027 soll ein vergünstigter Industriestrompreis eingeführt werden. Profitieren sollen davon rund 400 Unternehmen, die mindestens eine Gigawattstunde pro Jahr verbrauchen. Laut EU-Beihilfenrecht können maximal 50 Prozent des energieintensiven Stromverbrauchs eines Unternehmens gefördert werden.

Dieser Teil soll wiederum bis zur Hälfte gefördert und auf fünf Cent pro Kilowattstunde gedrückt werden. Ausgezahlt werden soll die Förderung jährlich rückwirkend.

Zudem soll der bestehende Stromkostenausgleich für energieintensive Unternehmen bis 2029 verlängert werden. Durch eine Ausweitung sollen künftig laut Regierung rund 120 statt bisher 60 Unternehmen davon profitieren. Durch das Standortabsicherungsgesetz werden Unternehmen indirekte CO2-Kosten, die energieintensive Unternehmen über den Strompreis tragen, ausgeglichen. Für die beiden Maßnahmen die Industrie betreffend würden 250 Millionen Euro pro Jahr für 2027 bis 2029 – in Summe 750 Millionen Euro – im Budget bereitgestellt, so Hattmannsdorfer.

Damit stärke man die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen. Mit den Maßnahmen schaffe man Planbarkeit für die Industrie, sagte NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn. Nicht alle Bilder konnten vollständig geladen werden. Bitte schließen Sie die Druckvorschau bis alle Bilder geladen wurden und versuchen Sie es noch einmal





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