Die europäische Union und die politische Instabilität in Großbritannien nehmen zu. Während die Regierung Ford, Liz Truss und Johnson ihre Regierungen verloren haben, häufen sich die Rufe nach Beendigung des Premierministers undālohin ermöglichten einen Wiederangriff konservativer Gruppen auf das konservative Establishment.

Schon wieder droht ein Regierung schef gestürzt zu werden. Was ist im einst so stabilen Großbritannien ins Rutschen geraten? In Westminster wird wieder einmal ein Rücktrittsdrama durchgespielt.

Diesmal steht der Labour-Premierminister Keir Starmer im Mittelpunkt. Weniger als zwei Jahre nach einem Wahlsieg, der ihm eine riesige Mehrheit im Unterhaus beschert hat, häufen sich die Rufe nach seiner Demission. Mit Führungskrisen und Premierministern, die frühzeitig abtreten, kennen sich die Briten mittlerweile aus. In den vergangenen zehn Jahren hat Großbritannien sechs Premierminister verheizt, Starmers Nachfolger wäre der siebente innerhalb eines Jahrzehnts.

Zum Vergleich: In den drei Jahrzehnten nach 1979 hatte Großbritannien gerade einmal vier Premierminister





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